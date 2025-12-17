Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

HLV Mai Đức Chung: Bàn thắng mười mươi nhưng trọng tài thổi việt vị

  • Thứ tư, 17/12/2025 23:37 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Khuya 17/12, HLV Mai Đức Chung bức xúc với công tác trọng tài sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 khi tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ tấm HCV.

HLV Mai Đức Chung phàn nàn về công tác trọng tài. Ảnh: Minh Chiến.

Nhà cầm quân kỳ cựu khẳng định không có ý chê bai hay phủ nhận nỗ lực của ban tổ chức SEA Games 33, nhưng nhấn mạnh những quyết định của tổ trọng tài là không chuẩn. Theo HLV Mai Đức Chung, chính sự thiếu chuẩn xác ấy dễ khiến dư luận nghi ngờ về sự thiên lệch, dù bản thân ông không muốn đi theo hướng đó.

"Riêng trận hôm nay, chúng tôi chứng kiến ít nhất hai tình huống rất rõ ràng. Thứ nhất là pha bóng chạm tay cầu thủ đối phương nhưng không được thổi phạt. Thứ hai là bàn thắng mười mươi của chúng tôi lại bị từ chối. Pha bóng không việt vị gì cả. Điều đó khiến đội tuyển Việt Nam chịu thiệt thòi rất lớn", ông nói.

HLV Mai Đức Chung cho biết không chỉ ban huấn luyện Việt Nam phản ứng, mà ngay cả HLV đội Philippines cũng sang trao đổi và bày tỏ thắc mắc vì sao bàn thắng ấy không được công nhận. Theo ông, đó là minh chứng cho một sai sót nghiêm trọng trong công tác điều hành trận đấu.

Về chuyên môn, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam đánh giá các học trò chơi với tâm lý rất tốt, thi đấu kiên cường và hóa giải hiệu quả lối chơi bóng dài, bóng bổng của đối phương. "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ và chặn đứng gần như toàn bộ những tình huống bóng bổng. Họ không còn bài vở gì cả. Khi có bàn thắng hợp lệ mà không được công nhận, cảm giác thiệt thòi là rất rõ", ông nhấn mạnh.

Dù thất bại là nỗi buồn lớn, HLV Mai Đức Chung cho rằng tuyển nữ Việt Nam thua trong tư thế ngẩng cao đầu. "Chúng tôi không lép vế, không bị áp đảo. Đội chơi tốt. Tôi không phàn nàn về cầu thủ, chỉ có công tác trọng tài là không tốt và nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như thành tích của đội bảo vệ HCV", ông kết luận.

Tối ngày 17/12, thầy trò Mai Đức Chung bị tước một bàn thắng hợp lệ, sau đó gục ngã với tỷ số 5-6 trước Philippines ở loạt luân lưu trận chung kết SEA Games 33.

Cảm xúc của tuyển nữ Việt Nam sau trận thua cay đắng

Đêm 17/12, HLV Mai Đức Chung cùng học trò nhận thất bại ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 bởi sai lầm của tổ trọng tài.

46 phút trước

Truyền thông khu vực dậy sóng sau trận Việt Nam - Philippines

Báo chí Thái Lan và Philippines đồng loạt đưa tin về chiến thắng lịch sử của tuyển nữ Philippines trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, nhưng cũng không né tránh tranh cãi quanh bàn thắng hợp lệ bị từ chối của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

47 phút trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Trọng tài người Lào khiến Việt Nam mất oan bàn thắng

Phutsavan Chanthavong là trọng tài biên người Lào, được FIFA công nhận từ năm 2019, từng tham gia điều hành nhiều giải đấu nữ ở cấp độ khu vực và châu Á.

2 giờ trước

Minh Nghi

HLV Mai Đức Chung HLV Mai Đức Chung

Bình luận

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý