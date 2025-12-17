Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trọng tài người Lào khiến Việt Nam mất oan bàn thắng

  • Thứ tư, 17/12/2025 21:40 (GMT+7)
Phutsavan Chanthavong là trọng tài biên người Lào, được FIFA công nhận từ năm 2019, từng tham gia điều hành nhiều giải đấu nữ ở cấp độ khu vực và châu Á.

Trọng tài Phutsavan Chanthavong khiến Việt Nam mất oan bàn thắng. Ảnh: Minh Chiến.

Về hồ sơ, Phutsavan Chanthavong từng điều hành nhiều giải đấu nữ cấp khu vực và châu lục như U20 châu Á, giải nữ Đông Nam Á và SEA Games. Bà còn tham gia bắt các trận của tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 33. Kinh nghiệm quốc tế là điều không thể phủ nhận, nhưng chính vì vậy, sai lầm ở một trận chung kết mang tính quyết định lại càng khó bào chữa.

Tối 17/12, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines bị phủ bóng bởi quyết định gây tranh cãi dữ dội từ tổ trọng tài, khi bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy không được công nhận. Tâm điểm của làn sóng phản ứng này là trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong, người cầm cờ báo việt vị trong tình huống khiến tuyển nữ Việt Nam chịu thiệt thòi rõ rệt.

Tình huống xảy ra trong hiệp một khi Việt Nam đang dồn ép mạnh mẽ. Từ pha triển khai mạch lạc bên cánh phải, Ngân Thị Vạn Sự căng ngang chuẩn xác để Bích Thùy băng vào đánh đầu tung lưới Philippines. Tuy nhiên, lá cờ việt vị của trợ lý Chanthavong lập tức được phất lên.

Hình ảnh quay chậm sau đó củng cố sự bức xúc. Ở thời điểm đồng đội chuyền bóng, Bích Thùy vẫn đứng ngang hàng, thậm chí thấp hơn hậu vệ cuối cùng của Philippines. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế việt vị.

Trọng tài chính Rebecca Anne Durcau (Australia) ban đầu có động tác công nhận bàn thắng, nhưng thay đổi quyết định ngay khi thấy tín hiệu từ trợ lý. Điều này càng khiến ban huấn luyện và người hâm mộ Việt Nam phẫn nộ.

Cựu trọng tài World Cup khẳng định Việt Nam không việt vị

Quyết định thổi việt vị gây tranh cãi trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines tối 17/12 tạo ra làn sóng phản ứng.

Xuân Son lập cú đúp vào lưới CLB Thái Lan

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Nam Định trước Bangkok United thuộc vòng bảng ASEAN Championship tối 17/12.

Trọng tài sai lầm khi từ chối bàn thắng của Bích Thùy

Tối 17/12, trọng tài mắc sai lầm lớn khi xác định Bích Thùy của tuyển Việt Nam rơi vào thế việt vị ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 với Philippines.

