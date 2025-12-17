Trọng tài sai lầm khi từ chối bàn thắng của Bích Thùy

Tối 17/12, trọng tài mắc sai lầm lớn khi xác định Bích Thùy của tuyển Việt Nam rơi vào thế việt vị ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 với Philippines.

Bích Thùy hoàn toàn không việt vị khi nhận đường chuyền từ đồng đội. Vị trí đứng của trọng tài cũng rất dễ quan sát.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines tối 17/12 tại SEA Games 33 bị phủ bóng bởi một quyết định gây tranh cãi lớn của tổ trọng tài, khi bàn thắng rõ ràng của Bích Thùy không được công nhận vì lỗi việt vị không chính xác.

Trong thế trận mà tuyển nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép, khoảnh khắc bước ngoặt xuất hiện ở phút 29. Từ một tình huống tổ chức tấn công bên cánh, bóng được treo vào vòng cấm Philippines. Bích Thùy di chuyển thông minh, chọn điểm rơi chuẩn xác rồi đánh đầu dũng mãnh ở cự ly gần, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

Ngay sau pha lập công, các cầu thủ Việt Nam chuẩn bị ăn mừng thì trọng tài biên bất ngờ căng cờ báo lỗi việt vị. Quyết định này lập tức khiến ban huấn luyện và các cầu thủ áo đỏ phản ứng mạnh mẽ, bởi cảm nhận trên sân cho thấy Bích Thùy không hề đứng dưới hàng phòng ngự Philippines.

Bích Thùy bức xúc với trọng tài. Ảnh: Minh Chiến.

Hình ảnh quay chậm sau đó càng củng cố sự bức xúc. Ở thời điểm đồng đội chuyền bóng, Bích Thùy vẫn đứng ngang hàng, thậm chí thấp hơn hậu vệ cuối cùng của Philippines. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế việt vị. Đây là tình huống rất rõ ràng, đủ cơ sở để công nhận bàn thắng hợp lệ.

Sai sót của tổ trọng tài càng trở nên đáng tiếc trong bối cảnh trận đấu mang ý nghĩa quan trọng, nơi mỗi bàn thắng đều có thể tạo ra khác biệt lớn về cục diện. Việc từ chối bàn thắng hợp lệ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam, mà còn đặt ra dấu hỏi về chất lượng điều hành ở một giải đấu cấp khu vực.