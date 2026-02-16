Asensio hồi sinh tại Fenerbahce, gõ cửa World Cup

Phong độ bùng nổ trong màu áo Fenerbahce giúp Marco Asensio trở lại đường đua tuyển Tây Ban Nha đúng lúc World Cup đang đến gần.

Có những sự nghiệp không kết thúc bằng một cú trượt dài, mà bằng một quãng lặng. Marco Asensio từng trải qua giai đoạn như vậy sau khi rời Real Madrid.

Asensio không còn là trung tâm của những đêm Champions League. Anh cũng vắng bóng khỏi danh sách triệu tập của HLV tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente từ tháng 10/2023. Nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, câu chuyện đang rẽ sang hướng khác.

Trong chiến thắng 3-2 của Fenerbahce trước Trabzonspor, Asensio tiếp tục để lại dấu ấn với một bàn thắng và một kiến tạo. Đó không phải màn trình diễn bộc phát. Sau 18 trận tại giải VĐQG, anh có 10 bàn và 8 đường chuyền thành bàn. Trung bình mỗi trận, anh góp công trực tiếp vào một bàn thắng.

Những con số ấy phản ánh sự ổn định. Và sự ổn định là điều Asensio từng thiếu trong giai đoạn cuối ở Tây Ban Nha. Tại Fenerbahce, anh không chỉ là một cầu thủ tấn công đơn thuần. Asensio được trao vai trò trung tâm trong cách vận hành lối chơi. Anh chạm bóng nhiều hơn, quyết định nhiều hơn và chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở bàn thắng hay kiến tạo. Asensio chơi với sự điềm tĩnh quen thuộc. Anh giữ nhịp giữa tốc độ cao của trận đấu. Cựu sao Real Madrid chờ khoảnh khắc thích hợp để tung ra đường chuyền quyết định. Và khi cơ hội mở ra, anh không bỏ lỡ.

Fenerbahce hưởng lợi từ một Asensio đầy tự tin. Còn bản thân cầu thủ 30 tuổi hiểu rằng mỗi trận đấu lúc này đều là thông điệp gửi về Madrid. World Cup không còn xa. Với bất kỳ cầu thủ Tây Ban Nha nào, đó là mục tiêu định hình cả mùa giải.

Luis de la Fuente đang xây dựng đội hình dựa trên phong độ và tính cạnh tranh. Asensio không tạo áp lực bằng phát biểu. Anh không nhắc đến đội tuyển trong các cuộc phỏng vấn. Anh chọn cách đơn giản: ghi bàn, kiến tạo và duy trì hiệu suất.

Sự trở lại của Asensio không phải câu chuyện hoài niệm về quá khứ Real Madrid. Nó là minh chứng cho việc một cầu thủ có thể tìm lại giá trị khi được đặt vào môi trường phù hợp. Ở Fenerbahce, anh cảm thấy mình quan trọng. Và khi một cầu thủ cảm thấy quan trọng, anh chơi bóng với niềm tin khác.

Quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay De la Fuente. Nhưng nếu tiêu chí là phong độ hiện tại, Asensio đã đưa mình trở lại tầm ngắm. Trong bóng đá, cơ hội không chờ đợi ai. Và lúc này, Asensio đang tự mở ra cánh cửa của mình bằng chính những gì anh làm trên sân.