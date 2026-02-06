Rời xa ánh đèn Bernabeu, Marco Asensio đang tìm lại phiên bản hay nhất của mình trong màu áo Fenerbahçe, nơi anh trở thành người định đoạt trận đấu.

Asensio hồi sinh ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khi Marco Asensio rời Real Madrid, nhiều người xem đó là bước lùi của một tài năng từng được kỳ vọng rất lớn. Nhưng bóng đá đôi khi chỉ cần đúng môi trường để một cầu thủ tự giải phóng mình. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Asensio không còn là phương án xoay tua, mà là trung tâm của lối chơi, là điểm tựa tinh thần của Fenerbahçe.

Những con số không biết nói dối. Sau chưa đầy nửa mùa giải tại Super League, Asensio có 9 bàn thắng và 7 kiến tạo. Thành tích ấy ngang bằng những gì anh từng làm được trong màu áo Real Madrid, nhưng đạt được trong thời gian ngắn hơn và với vai trò rõ ràng hơn. Quan trọng hơn, phần lớn dấu ấn của Asensio đều xuất hiện ở những thời điểm bản lề, khi Fenerbahçe cần một khoảnh khắc khác biệt.

Bàn thắng từ ngoài vòng cấm vào lưới Kocaelispor hôm 3/2, ngay trước giờ nghỉ giữa hai hiệp, là ví dụ điển hình. Đó không chỉ là một pha lập công đẹp mắt, mà còn là bàn thắng “mở khóa” thế trận, giúp Fenerbahçe kiểm soát trận đấu và đi đến chiến thắng. Trước đó, cú sút của Asensio vào lưới Kasimpasa cứu đội bóng khỏi thất bại, biến một trận thua cận kề thành trận hòa quý giá.

Giá trị của Asensio còn thể hiện ở những trận cầu lớn. Anh góp công giúp Fenerbahçe giành Siêu cúp Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến thắng 2-0 trước Galatasaray, với một đường kiến tạo mang tính quyết định. Ở derby Istanbul với Besiktas, Asensio ghi bàn thắng mang tính định đoạt, đưa Fenerbahçe vượt qua đối thủ truyền kiếp. Đó là thứ bản lĩnh mà đội bóng nào cũng cần ở một ngôi sao lớn.

Khác với quãng thời gian tại Madrid, nơi Asensio thường xuyên phải thích nghi với vai trò phụ trợ, ở Fenerbahçe anh được tin tưởng tuyệt đối. Hệ thống chiến thuật xoay quanh khả năng dứt điểm từ xa, di chuyển thông minh và cái chân trái giàu sát thương của tiền vệ người Tây Ban Nha. Khi được trao trách nhiệm, Asensio đáp lại bằng sự ổn định và hiệu quả.

Thổ Nhĩ Kỳ không phải sân khấu lớn nhất châu Âu, nhưng với Asensio, đây là nơi anh tìm lại niềm vui chơi bóng và sự tự tin đã từng phai nhạt. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Asensio không chỉ là cứu tinh của Fenerbahçe trong cuộc đua danh hiệu, mà còn là minh chứng rõ ràng cho một chân lý quen thuộc của bóng đá: tài năng không mất đi, nó chỉ chờ được đặt đúng chỗ.