Hoa khôi bắn súng Việt Nam tiếc nuối vì không thể giành HCV SEA Games

Chiều 17/12, Phí Thanh Thảo đại diện Việt Nam bước vào chung kết 50 m súng trường 3 tư thế nữ. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của bắn súng tại SEA Games 33.
Tuy nhiên, do phong độ không tốt, Thanh Thảo vuột mất huy chương ở nội dung này. Cô cho biết khi vào chung kết, áp lực đặt lên từng cú bóp cò súng.
"Việc chỉ mình tôi vào chung kết mà không có đồng đội nào cũng khiến áp lực đặt lên vai cực lớn. Chính vì vậy mà tôi thi đấu không tốt như kỳ vọng. Ngoài ra, các đối thủ trong trận chung kết hôm nay bắn tốt hơn bình thường", Thanh Thảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Ở chiến dịch SEA Games lần này, Thanh Thảo đạt HCB đồng đội 10 m súng trường hơi nữ. Mặc dù nắm giữ kỷ lục của đại hội nhưng cô vẫn thất bại ở nội dung cá nhân nữ.
Đã có thời điểm ở tư thế quỳ bắn, Phí Thanh Thảo dẫn đầu với những phát bắn chính xác khiến khán đài hò reo.
Từ lúc thi đấu đến phần giao lưu sau trận, Thanh Thảo thu hút sự chú ý lớn từ những khán giả theo dõi bởi ngoại hình nổi bật và phong thái cực ngầu. VĐV sinh năm 2004 từ lâu nổi tiếng là "bông hồng thép", "hoa khôi" của làng thể thao.
Thanh Thảo là gương mặt được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" ở SEA Games, dựa vào những thành tích mà cô từng đạt được. Năm 18 tuổi, lần đầu dự SEA Games, Thanh Thảo xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10 m súng trường 3 tư thế, huy chương bạc nội dung 10 m súng trường nữ.
Ngày 17/12 cũng là ngày cuối đội tuyển bắn súng Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33. Thanh Thảo cùng các đồng đội chụp ảnh và giao lưu với khán giả sau khi kết thúc trận chung kết.
Thanh Thảo cho biết cô sẽ cố gắng rèn luyện, hoàn thiện bản thân để hướng tới vòng loại Olympic và Asiad 2026. "Tôi mong dù chúng tôi có thất bại hay thành công thì khán giả vẫn đồng hành cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam", Thanh Thảo nói.
