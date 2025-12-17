Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

Hoa khôi bắn súng Việt Nam tiếc nuối vì không thể giành HCV SEA Games

  • Thứ tư, 17/12/2025 19:49 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Phí Thanh Thảo thất bại trong trận chung kết 50 m súng trường 3 tư thế nữ, khép lại chiến dịch SEA Games 33 với 1 HCB.

'Hoa khôi bắn súng' Thanh Thảo: 'Mục tiêu của tôi là Olympic' 'Hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo khép lại kỳ SEA Games 33 đầy tiếc nuối khi chưa thể giành tấm HCV. Chia sẻ về mục tiêu trong tương lai, cô cho biết sẽ cố gắng tập luyện để hướng tới giấc mơ Olympic.

hoa khoi ban sung anh 1

Chiều 17/12, Phí Thanh Thảo đại diện Việt Nam bước vào chung kết 50 m súng trường 3 tư thế nữ. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của bắn súng tại SEA Games 33.
hoa khoi ban sung anh 2

Tuy nhiên, do phong độ không tốt, Thanh Thảo vuột mất huy chương ở nội dung này. Cô cho biết khi vào chung kết, áp lực đặt lên từng cú bóp cò súng.
hoa khoi ban sung anh 3

"Việc chỉ mình tôi vào chung kết mà không có đồng đội nào cũng khiến áp lực đặt lên vai cực lớn. Chính vì vậy mà tôi thi đấu không tốt như kỳ vọng. Ngoài ra, các đối thủ trong trận chung kết hôm nay bắn tốt hơn bình thường", Thanh Thảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.
hoa khoi ban sung anh 4

Ở chiến dịch SEA Games lần này, Thanh Thảo đạt HCB đồng đội 10 m súng trường hơi nữ. Mặc dù nắm giữ kỷ lục của đại hội nhưng cô vẫn thất bại ở nội dung cá nhân nữ.
hoa khoi ban sung anh 5

Đã có thời điểm ở tư thế quỳ bắn, Phí Thanh Thảo dẫn đầu với những phát bắn chính xác khiến khán đài hò reo.
hoa khoi ban sung anh 6

Từ lúc thi đấu đến phần giao lưu sau trận, Thanh Thảo thu hút sự chú ý lớn từ những khán giả theo dõi bởi ngoại hình nổi bật và phong thái cực ngầu. VĐV sinh năm 2004 từ lâu nổi tiếng là "bông hồng thép", "hoa khôi" của làng thể thao.
hoa khoi ban sung anh 7

Thanh Thảo là gương mặt được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" ở SEA Games, dựa vào những thành tích mà cô từng đạt được. Năm 18 tuổi, lần đầu dự SEA Games, Thanh Thảo xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10 m súng trường 3 tư thế, huy chương bạc nội dung 10 m súng trường nữ.
hoa khoi ban sung anh 8

Ngày 17/12 cũng là ngày cuối đội tuyển bắn súng Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33. Thanh Thảo cùng các đồng đội chụp ảnh và giao lưu với khán giả sau khi kết thúc trận chung kết.
hoa khoi ban sung anh 9

Thanh Thảo cho biết cô sẽ cố gắng rèn luyện, hoàn thiện bản thân để hướng tới vòng loại Olympic và Asiad 2026. "Tôi mong dù chúng tôi có thất bại hay thành công thì khán giả vẫn đồng hành cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam", Thanh Thảo nói.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Ly do Quang Huy thua soc o SEA Games hinh anh

Lý do Quang Huy thua sốc ở SEA Games

23:10 14/12/2025 23:10 14/12/2025

0

HLV trưởng Trần Quốc Cường thừa nhận thất bại của Phạm Quang Huy ở SEA Games 33 là bất ngờ với đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Thu Vinh gianh 4 HCV, pha 3 ky luc SEA Games hinh anh

Thu Vinh giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games

7 giờ trước 13:22 17/12/2025

0

Ngày thi đấu 17/12 chứng kiến Trịnh Thu Vinh tiếp tục trình diễn phong độ đỉnh cao, qua đó khẳng định vị thế ngôi sao số một của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Thu Vinh gianh cu dup HCV, pha 2 ky luc SEA Games hinh anh

Thu Vinh giành cú đúp HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games

12:39 14/12/2025 12:39 14/12/2025

0

Trịnh Thu Vinh khép lại ngày thi đấu 14/12 đáng nhớ bằng cú đúp HCV thuyết phục, khẳng định vị thế ngôi sao số một của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Duy Hiệu

từ Bangkok

hoa khôi bắn súng bắn súng sea games thái lan huy chương vàng

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý