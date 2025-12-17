Thu Vinh giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games

Ngày thi đấu 17/12 chứng kiến Trịnh Thu Vinh tiếp tục trình diễn phong độ đỉnh cao, qua đó khẳng định vị thế ngôi sao số một của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Thu Vinh chứng tỏ phong độ xuất sắc ở SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Dấu ấn nổi bật nhất đến ở nội dung 25 m súng ngắn thể thao nữ. Trịnh Thu Vinh và đồng đội Nguyễn Thùy Trang tạo nên màn cạnh tranh huy chương "1-2" giàu kịch tính. Cả hai đạt 34 điểm, đồng thời cùng phá kỷ lục SEA Games.

Ở loạt play-off quyết định, Thu Vinh thể hiện bản lĩnh vượt trội. Sau khi bị dẫn 0-2, cô ngược dòng thắng 3-2 và giành HCV, trong khi Thùy Trang nhận HCB. Đó không chỉ là chiến thắng về điểm số, mà còn là minh chứng cho tâm lý thi đấu vững vàng của xạ thủ Việt Nam ở thời khắc quyết định.

Cũng trong sáng 17/12, Thu Vinh góp công lớn giúp tuyển bắn súng Việt Nam giành HCV nội dung 25 m súng ngắn đồng đội nữ. Tại SEA Games 33, cá nhân Trịnh Thu Vinh giành tổng cộng 4 huy chương vàng và phá 3 kỷ lục đại hội – thành tích nổi bật bậc nhất của bắn súng Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

Bốn tấm HCV của Thu Vinh đến từ các nội dung gồm 25 m súng ngắn thể thao nữ (kỷ lục), 25 m súng ngắn đồng đội nữ, 10 m súng ngắn đồng đội nữ (kỷ lục), 10 m súng ngắn hơi nữ (kỷ lục). Sự toàn diện ấy cho thấy Thu Vinh không chỉ xuất sắc ở các nội dung cá nhân, mà còn là trụ cột không thể thay thế ở những bài thi mang tính tập thể.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Trịnh Thu Vinh bước lên bục cao nhất tại một kỳ SEA Games, sau khi từng tham dự SEA Games 31 trên sân nhà nhưng chưa thể chạm tay vào tấm HCV. Bốn tấm vàng tại SEA Games 33 vì thế mang ý nghĩa giải tỏa, đồng thời mở ra một chương mới trong sự nghiệp của xạ thủ sinh năm 2000.

