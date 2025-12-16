Donnarumma khép lại mọi hoài nghi bằng danh hiệu The Best

Gianluigi Donnarumma được FIFA vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2025.

Danh hiệu ấy không chỉ ghi nhận một mùa giải thăng hoa cùng PSG, mà còn đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của một thủ môn từng gây tranh cãi, nay đã thực sự bước vào hàng ngũ những người gác đền lớn của lịch sử bóng đá châu Âu.

Không còn là cậu thủ môn trẻ đầy tiềm năng nhưng thiếu ổn định, Donnarumma của năm 2025 là hình mẫu hoàn chỉnh của một “số 1” hiện đại. Ở PSG, anh trải qua mùa giải thành công nhất sự nghiệp, với đỉnh cao là chức vô địch Champions League, danh hiệu từng là rào cản tâm lý lớn nhất với cá nhân anh và cả CLB nước Pháp. Trong hành trình ấy, Donnarumma không chỉ xuất sắc ở những khoảnh khắc quyết định, mà còn duy trì phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải, điều mà anh từng bị nghi ngờ trong quá khứ.

Chiến thắng trong cuộc bình chọn The Best của FIFA, vượt qua Courtois, Alisson, Neuer hay Dibu Martinez, mang nhiều ý nghĩa hơn một danh hiệu cá nhân. Nó là sự xác nhận rằng Donnarumma thoát khỏi cái bóng “thủ môn của tiềm năng”, để trở thành người gác đền có ảnh hưởng thực sự đến thành bại của đội bóng. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ chắc chắn để mang lại cảm giác an tâm cho hàng thủ phía trước.

Điểm đáng chú ý ở Donnarumma là sự tiến bộ trong khả năng chơi chân và ra quyết định. Tại PSG, anh không còn bị động trong việc triển khai bóng, mà trở thành một mắt xích quan trọng trong cách đội bóng thoát pressing. Những pha cứu thua của Donnarumma vẫn mang dấu ấn thể hình và phản xạ xuất sắc, nhưng giá trị lớn nhất nằm ở sự điềm tĩnh, thứ từng là điểm yếu của anh ở những mùa giải đầu tiên tại Pháp.

Việc Donnarumma gia nhập Manchester City ngay sau mùa giải đỉnh cao cũng cho thấy tầm vóc mới của anh. Pep Guardiola không chọn thủ môn chỉ vì khả năng cản phá. Ông chọn người phù hợp với triết lý kiểm soát, với áp lực cao và yêu cầu khắt khe về xử lý bóng. Donnarumma được chọn, nghĩa là anh đã vượt qua những chuẩn mực khắt khe nhất.

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng coi trọng vai trò của thủ môn như một cầu thủ thực thụ, danh hiệu The Best 2025 dành cho Donnarumma là phần thưởng xứng đáng. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho một năm thành công, mà còn là lời khẳng định: Donnarumma đã thực sự bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp, nơi đẳng cấp không còn cần tranh cãi.