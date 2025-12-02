Donnarumma sắp lập kỷ lục không ai muốn

Một thẻ nữa sẽ khiến Donnarumma trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Premier League bị treo giò vì nhận đủ 5 thẻ cảnh cáo.

Gianluigi Donnarumma mới đặt chân đến Manchester City được ba tháng, nhưng đứng trước cột mốc không ai mong muốn: trở thành thủ môn đầu tiên ở Premier League bị treo giò vì tích lũy đủ năm thẻ vàng. Điều đáng nói là anh mới thi đấu đúng 10 trận.

Trong chiến thắng 3-2 trước Leeds thuộc vòng 13 Premier League, Donnarumma lại nhận thẻ vì lỗi phản ứng, lần thứ ba anh mắc lỗi này tại Anh. Một thẻ vàng khác đến từ hành vi câu giờ. Đó là lý do ở tuổi 26, anh buộc phải chơi với sự thận trọng cao nhất trong trận gặp Fulham sẽ diễn ra lúc 2h30 ngày 3/12 và những vòng đấu kế tiếp, ít nhất cho đến mốc trận thứ 19 của mùa. Khi đó, ngưỡng thẻ sẽ tăng lên 10 và rủi ro treo giò giảm bớt.

HLV Pep Guardiola giữ thái độ bình thản khi được hỏi về khả năng học trò bị cấm thi đấu. Ông cho biết đội luôn sẵn phương án, với James Trafford, thủ môn người Anh được mua lại hè này, hoàn toàn đủ khả năng thay thế nếu Donnarumma bị treo giò. Dẫu vậy, không ai phủ nhận rằng tân binh từ PSG đã nhanh chóng trở thành điểm tựa trong khung gỗ.

Bên cạnh câu chuyện kỷ luật, Donnarumma còn gây tranh luận khi nằm sân để nhận chăm sóc y tế trong trận gặp Leeds, vô tình giúp Guardiola tranh thủ đưa ra chỉ đạo chiến thuật. Tình huống ấy khiến HLV Daniel Farke đặt vấn đề về việc “lách luật” khi thủ môn không bị buộc rời sân 30 giây như các cầu thủ khác. Một số đề xuất thay đổi luật đã được nêu, trong đó có việc buộc đội bóng rút một cầu thủ nếu thủ môn nằm sân điều trị.

Dù tranh cãi còn tiếp diễn, việc Donnarumma tạo nên hiệu ứng mạnh ngay trong giai đoạn đầu ở nước Anh đã đủ để biến anh thành tâm điểm. Và giờ đây, mỗi pha xử lý của anh sẽ được soi kỹ hơn, không chỉ bởi chuyên môn mà còn vì chiếc thẻ vàng có thể đẩy anh vào lịch sử theo cách ít ai mong muốn.