Sai lầm khó chấp nhận của Donnarumma

Thủ môn Gianluigi Donnarumma trở thành tâm điểm chỉ trích sau sai lầm trong trận Man City thắng Bournemouth 3-1 tại vòng 11 Premier League hôm 2/11.

Phút 25 trên sân Etihad, khi đội nhà đang dẫn 1-0 nhờ pha lập công của Erling Haaland, Donnarumma mắc lỗi ngớ ngẩn trong tình huống chống phạt góc. Từ quả treo bóng của Alex Scott, thủ môn người Italy băng ra định đấm bóng nhưng lại đón hụt, tạo cơ hội để Tyler Adams dễ dàng dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho Bournemouth.

Ngay sau bàn thua, Donnarumma phản ứng dữ dội và khiếu nại với trọng tài Anthony Taylor, cho rằng anh bị phạm lỗi trong pha tranh chấp. Tuy nhiên, các pha quay chậm cho thấy không có bất kỳ cầu thủ Bournemouth nào chạm vào thủ môn Man City. Taylor từ chối khiếu nại và rút thẻ vàng cảnh cáo Donnarumma vì thái độ phản ứng.

Donnarumma cho rằng anh bị đối thủ phạm lỗi trước pha đấm bóng hụt.

Sai lầm này khiến thủ thành 26 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ. Trên mạng xã hội X, tài khoản @chiddyafc mỉa mai: “Không ai chạm vào anh ta cả, thật đáng xấu hổ!”. Một người khác bình luận: “Donnarumma nghĩ mình vẫn đang ở Ligue 1, nơi trọng tài dễ cho qua những pha va chạm nhẹ".

Nhiều cổ động viên cho rằng Donnarumma vẫn là một thủ môn thiếu ổn định, chưa khắc phục được điểm yếu cố hữu trong khâu xử lý bóng bổng và kiểm soát khu vực cấm địa.

Sau trận, HLV Pep Guardiola lên tiếng bảo vệ cậu học trò: “Cậu ấy đã có 2-3 pha cứu thua ấn tượng. Donna không phải mẫu cầu thủ dễ bị ảnh hưởng bởi chỉ trích".

Dù Donnarumma mắc sai lầm, Man City vẫn có 3 điểm trước Bournemouth và tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal.

