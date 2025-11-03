Khoảnh khắc hiếm có của Rashford

Marcus Rashford tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo Barcelona khi góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalonia đánh bại Elche 3-1 tại vòng 11 La Liga rạng sáng 3/11.

Rashford được CĐV tán thưởng. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ người Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca ở phút 61 trước Elche. Ngoài pha lập công, cựu tiền đạo MU còn thường xuyên khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ bằng tốc độ và nền tảng kỹ thuật tốt.

Phong độ thăng hoa giúp tiền đạo 28 tuổi nhận được sự tán thưởng đặc biệt từ khán giả. Khi anh rời sân ở phút 74 nhường chỗ cho Robert Lewandowski, các cổ động viên trên khán đài sân Olimpic đồng loạt đứng dậy vỗ tay — một khoảnh khắc hiếm có dành cho một cầu thủ thi đấu dưới dạng cho mượn.

Rashford đang tỏa sáng trong màu áo Barcelona sau giai đoạn sa sút phong độ tại MU. Kể từ đầu mùa, anh đã ghi 6 bàn và có 7 pha kiến tạo sau 14 trận trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng này khiến không ít CĐV Barca mong muốn đội bóng sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford vào cuối mùa.

Trước đó, chân sút này bị HLV Ruben Amorim đẩy khỏi Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè sau khi không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của MU. Dưới triều đại Amorim, “Quỷ đỏ” đang đặt niềm tin vào các tân binh như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha trên hàng công.

Chiến thắng trước Elche giúp Barcelona duy trì vị trí thứ hai tại La Liga, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 5 điểm.

