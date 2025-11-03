Màn ăn mừng gây sốt của Haaland

Erling Haaland thực hiện màn ăn mừng kiểu mới trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Bournemouth tại vòng 10 Premier League hôm 2/11.

Haaland ăn mừng kiểu robot.

Ngay phút thứ 17, Haaland mở tỷ số cho Man City sau pha phối hợp đẹp mắt với Rayan Cherki. Sau khi ghi bàn, ngôi sao 25 tuổi dừng lại và thực hiện động tác ăn mừng kiểu robot, khiến khán đài sân Etihad rộn ràng tiếng cười và hò reo.

Màn ăn mừng này nhanh chóng “gây bão” trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên tỏ ra thích thú, cho rằng Haaland đang tri ân Peter Crouch, người từng nổi tiếng với điệu nhảy robot trong những năm khoác áo Liverpool và Tottenham.

Các bình luận vui nhộn xuất hiện dày đặc sau màn ăn mừng của Haaland: “Cậu ấy chính là một cỗ máy ghi bàn, nên việc ăn mừng kiểu robot là hoàn hảo”, một fan chia sẻ. Người khác thêm vào: “Đây chắc chắn là màn ăn mừng thú vị nhất mùa này!”.

Ở trận này, Haaland có cho mình cú đúp, nhưng anh không tái hiện màn ăn mừng kiểu robot ở bàn thắng thứ hai. Đây là những pha lập công thứ 12 và 13 của tiền đạo người Na Uy tại Premier League mùa này, giúp cựu sao Borussia Dortmund tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Theo Opta, Haaland là cầu thủ thứ ba trong lịch sử Premier League ghi từ hai bàn trở lên trong bốn trận liên tiếp trên sân nhà. Trước đó, chỉ có Robbie Fowler (4 trận liên tiếp mùa 1995/1996) và Luis Suarez (5 trận liên tiếp năm 2013) làm được điều này.

Chiến thắng vừa qua giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm.

