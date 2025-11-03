Đình Bắc trách đồng đội U23 Việt Nam chơi bẩn

Trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia FIFA Days tháng 11, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tạo sóng dư luận khi công khai chỉ trích đồng đội trong màu áo U23 Việt Nam.

Đình Bắc và Anh Quân đáp trả nhau trên mạng xã hội.

Sau trận Công An Hà Nội thắng 2-0 PVF-CAND diễn ra tối 31/10, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bất ngờ đăng tải hình ảnh khuôn mặt có vết bầm đỏ kèm dòng viết: "Bạn đá bóng bẩn thế".

Tin ngắn (story) của Đình Bắc nhắm thẳng đến hậu vệ Võ Anh Quân bên phía PVF-CAND. Hai cầu thủ là đồng đội trong màu áo U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7.

Đáp trả trực diện, hậu vệ Võ Anh Quân cho rằng "bạn tự chạy vào tay tôi mà bạn nói thế chịu rồi", và sau đó đăng thêm tấm ảnh trận đấu.

Câu chuyện giữa cả hai nhanh chóng khép lại trong ngày 2/11, nhưng đủ để lại một hình ảnh không mấy tốt đẹp với dư luận, lo ngại “sóng ngầm” trong phòng thay đồ U23 Việt Nam thời điểm cận kề SEA Games 33.

Hơn nữa trong thời gian qua, nhiều cổ động viên nhận xét Đình Bắc đang có dấu hiệu "bệnh ngôi sao" khi khoác áo U23 Việt Nam.

Một trong những dấu hiệu được chỉ ra là Đình Bắc từng không ăn mừng, hờ hững khi Thanh Nhàn (cũng thuộc biên chế PVF-CAND) ghi bàn giúp U23 Việt Nam thắng 1-0 trước U23 Yemen, vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra tại Phú Thọ hồi đầu tháng 9.

Đình Bắc không ăn mừng cùng Thanh Nhàn sau bàn thắng giúp U23 Việt Nam thắng U23 Yemen và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Trong màu áo Công An Hà Nội, Nguyễn Đình Bắc đang là trụ cột không thể thiếu, gây ấn tượng bằng lối chơi mạnh mẽ, giàu năng lượng. Tính từ mùa giải 2023 khi bắt đầu lên đội 1 Quảng Nam, Đình Bắc đã có 11 bàn thắng sau 39 lần ra sân tại sân chơi V.League.

Tháng 10/2023, anh được HLV Philippe Troussier trao cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam. Từ thời điểm đó, Đình Bắc được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam, từng ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup 2024.

Tuy vậy, song song sự thăng tiến nhanh, cầu thủ người Nghệ An thường xuyên liên quan đến những câu chuyện về thái độ và cách ứng xử bên ngoài sân cỏ. Đây được xem là thử thách cần Đình Bắc trưởng thành hơn nếu muốn duy trì phong độ và vị trí trong màu áo U23 cũng như đội tuyển Việt Nam.