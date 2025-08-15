Đình Bắc - đi qua miền giông bão

Những thành tích ấn tượng trong thời gian gần đây đem đến những tính hiệu lạc quan, niềm khấp khởi vui mừng cho Nguyễn Đình Bắc về một sự trưởng thành cả chuyên môn và hy vọng, cả tính cách.

Đình Bắc giờ đã khác.

Được gọi vào các đội trẻ Quốc gia như U17 hay U19 được coi là bước đệm thuận lợi để cầu thủ ấy tiến xa trong tương lai. Hẳn nhiên, sức bật mạnh mẽ chỉ đến nếu như họ nỗ lực thể hiện được khả năng.

Cú ngã đầu đời

Đình Bắc đi vào lộ trình ấy rất thuận lợi cho dù xuất phát điểm, từng bị loại khỏi lò đào tạo SLNA để rồi phải vào tìm kiếm cơ hội ở một nơi ít tiếng tăm hơn là Quảng Nam. Dưới thời HLV Đinh Thế Nam hay sau này là Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Đình Bắc là quân cờ giá trị trong màu áo U19/U20 Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu lục.

Chính những trận quốc tế ấy đã giúp cho chân sút trẻ này trở về CLB Quảng Nam thoải mái thể hiện, tự tin để từ đó, sớm phô diễn được năng lực bằng danh hiệu Vua phá lưới hạng Nhất 2023.

Nhưng cùng với đó khi được gọi vào ĐTQG và bàn thắng vào lưới Philippines (2-0) tại vòng loại World Cup 2026 cho tuyển Việt Nam như đôi cánh khiến Nguyễn Đình Bắc nhấc thẳng đôi chân khỏi mặt đất để đi vào thế giới của cái tôi trỗi dậy.

Ở tuổi 19, những lời ca tụng đôi khi là men say khiến cầu thủ trẻ chếch choáng, mơ hồ để từ đó, bay bổng hơn việc đi tìm giá trị thực tế. Nguyễn Đình Bắc đã lạc lối vào mê hồn trận ấy để rồi phải đi qua miền giông bão của những lời chê bai, chỉ trích của chính người thầy, người hâm mộ và cả truyền thông.

Cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam đã nhận được nhiều bài học trong cuộc sống.

Kỷ luật là sức mạnh, Quảng Nam từng đưa chân sút trẻ này xuống đội trẻ để tập luyện như một hình thức uốn nắn để thức tỉnh Nguyễn Đình Bắc cho dù, HLV Văn Sỹ Sơn lúc ấy rất cần người để phục vụ cho mục tiêu trụ hạng V.League 2023/24. Sau vòng 13 V.League 2023/24, cầu thủ người Nghệ An tưởng như được “biệt phái” đến Hà Nội, nhưng hợp đồng lại đổ vỡ bởi những đồn thổi về tính toán hơn thiệt về tài chính.

Điều này khiến Nguyễn Đình Bắc thêm mất điểm, hình ảnh bị nhạt nhòa hơn. Phải đến khi được Công an Hà Nội “giải cứu” để làm quân số cho V.League 2024/25, Nguyễn Đình Bắc mới có thời gian tĩnh lặng để nhìn lại quãng đường sóng gió vừa qua để điều chỉnh lại bản thân.

Sẽ là một Đình Bắc khác?

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Công an Hà Nội, chân sút cao 1,80 mét thi đấu 15 trận, trong đó có 9 trận đá chính và 6 trận vào sân từ ghế dự bị với tổng cộng 974 phút ra sân, ghi được 1 bàn thắng và thực hiện được 2 đường kiến tạo. Đó là pha lập công từ quả đánh đầu để ấn định tỷ số 3-0 trước Bình Định.

Hơn hết, đón “giông bão” của cuộc đời ở tuổi 19, đôi mươi là đòn phạt nặng nề đối với Nguyễn Đình Bảo. Hơn nữa, chấn thương, buộc phải ngồi ngoài khá nhiều để chữa trị, để dưỡng thương khi khoác áo Công an Hà Nội khiến chân sút sinh năm 2004 này như bị rơi họa vô đơn chí.

Nhưng thuốc đắng giã tật, tất cả đôi khi lại có tác dụng tốt bởi đó là dịp để Đình Bắc đánh giá lại bản thân, qua đó, hoàn thiện bản thân hơn cả về chuyên môn lẫn ứng xử.

Đình Bắc được kỳ vọng bùng nổ ở V.League mùa 2025/26.

Đến dự Việt Nam và dự khán trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25, cựu HLV ĐT Việt Nam, Calisto Henrique bày tỏ sự ấn tượng đối với Nguyễn Đình Bắc. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng chân sút trẻ này có những điểm giống với học trò cũ Lê Công Vinh.

Thực tế, Đình Bắc chơi khá tốt, thể hiện được năng lực chuyên môn sau khi vào sân từ ghế dự bị ở phút 69 để thay cho Vitao trong vai trò của tiền đạo cánh trái. Với hơn 20 phút có mặt trên sân, anh có 1 pha lập công là phần nào minh chứng cho màn trình diễn tốt, xứng đáng với lời khen ngợi của HLV Calisto.

Trước khi dành Siêu cúp cùng Công an Hà Nội, Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam. Anh cùng đồng đội đứng vững trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno để đánh bại chủ nhà U23 Indonesia với tỷ số 1-0, qua đó, lần thứ ba mang chiếc cúp vô địch U23 Đông Nam Á về cho bóng đá Việt Nam.

Với cá nhân Nguyễn Đình Bắc, anh được vinh danh bằng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc”. Sau khi trở về từ chức vô địch U23 Đông Nam Á, Nguyễn Đình Bắc có hành động làm đẹp hình ảnh của bản thân là ủng hộ 30 triệu đồng cho ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Tuổi 21, Nguyễn Đình Bắc dường như xoay vần được số mệnh, vượt lên những sóng gió của cuộc đời để đưa bản thân của mình vào quỹ đạo tiến cả về chuyên môn lẫn tính cách. Nhưng để bước tiến ấy phát triển rực rỡ hơn cả về tài lẫn đức ở tương lai phía trước thì không ai khác, chính Đình Bắc là người quyết định.