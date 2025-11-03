Guardiola: 'Haaland chạm đến đẳng cấp của Messi và Ronaldo'

Với cú đúp thứ tư liên tiếp trên sân nhà, Erling Haaland khiến Pep Guardiola phải thốt lên: “Cậu ấy đã ở đẳng cấp của Messi và Ronaldo”.

Erling Haaland đang thăng hoa.

Manchester City thắng Bournemouth 3-1 thuộc vòng 10 Premier League tối 2/11, và như thường lệ, Haaland lại là trung tâm của mọi ánh nhìn. Hai bàn thắng nữa giúp anh trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử Premier League ghi được từ hai bàn trở lên trong bốn trận sân nhà liên tiếp, sánh vai cùng Robbie Fowler và Luis Suarez.

Ở tuổi 25, Haaland có 98 bàn thắng chỉ sau 107 trận tại Premier League, tốc độ vượt xa kỷ lục của Alan Shearer, người cần đến 124 trận để chạm mốc 100. Những con số này khiến Guardiola phải khẳng định: “Cậu ấy đang ở cùng đẳng cấp với Messi và Cristiano về mặt hiệu suất. Sự khác biệt duy nhất là họ đã làm điều đó suốt 15 năm. Nhưng Haaland đang đi trên chính con đường ấy”.

Guardiola hiểu rõ giá trị của một cầu thủ có thể định đoạt mọi trận đấu. Với ông, Haaland mang đến cảm giác yên tâm như từng có khi dẫn dắt Messi ở Barcelona. “Không có cậu ấy, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều”, Pep nói.

Haaland không cần hoa mỹ. Anh chỉ cần hai chạm để khiến khung thành rung lên. Sức mạnh, tốc độ và bản năng săn bàn khiến anh trở thành cơn ác mộng với mọi hàng thủ.

Trong kỷ nguyên hậu Messi-Ronaldo, thế giới bóng đá từng lo sợ khoảng trống sẽ quá lớn. Nhưng mỗi lần Haaland bước ra sân, người ta lại thấy hình bóng của hai huyền thoại ấy, không phải ở phong cách, mà ở sự ám ảnh với bàn thắng. Và có lẽ, Pep nói đúng: thời của Haaland đã thực sự bắt đầu.