Sở thích uống sữa khác người của Haaland

Tiền đạo của Manchester City quen uống sữa tươi sống sau mỗi buổi tập.

Haaland gọi đây là một “siêu thực phẩm” có lợi cho dạ dày, da, xương và cơ bắp, đồng thời khẳng định duy trì thói quen này suốt cuộc đời. Tuy nhiên, hành động này đang gây tranh cãi.

Sữa tươi sống không được bán tại các cửa hàng vì chưa qua xử lý nhiệt, dẫn đến nguy cơ chứa vi khuẩn có hại. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (Food Standards Agency) cảnh báo rằng loại sữa này có thể gây ngộ độc thực phẩm và không nên sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ miễn dịch yếu.

Các chuyên gia cho rằng bằng chứng khoa học về lợi ích sức khỏe của sữa tươi sống rất hạn chế. Dù Haaland có thể tiêu thụ loại sữa chất lượng cao với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, lo ngại lớn là người hâm mộ có thể bắt chước và mua những phiên bản rẻ hơn, tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.

Ngoài thói quen uống sữa tươi sống, Haaland còn nổi tiếng với chế độ ăn uống đặc biệt, được thiết kế để tối ưu hóa thể trạng. Anh thường tiêu thụ thịt bò bít tết và khoai tây như món chính, kết hợp với các món như kabab, taco, và brisket nấu chậm, theo chia sẻ từ The Athletic.

Haaland tự nhận là “đầu bếp chính” trong gia đình, đặc biệt yêu thích lớp vỏ giòn của bít tết, gọi đó là “chìa khóa” để thành công. Ngoài ra, anh cũng thích hàu, tôm hùm, thức ăn Ấn Độ, vịt, và gà chiên sốt chua ngọt kiểu Trung Quốc.

Trước trận đấu, Haaland thường ăn lasagna do cha mình, Alfie-Inge Haaland, nấu, điều mà HLV Pep Guardiola từng đùa rằng có thể là “bí mật” đằng sau phong độ ghi bàn của anh. Haaland cũng duy trì chế độ ăn 6.000 calo mỗi ngày, bao gồm tim, gan, và sữa tươi, như tiết lộ trong phim tài liệu Haaland: The Big Decision. Anh ưu tiên thực phẩm tươi, thậm chí mang theo bếp nấu trên xe Rolls-Royce đến sân tập.

Tuy nhiên, Haaland tránh rượu, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, đồ ngọt quá mức, và thịt nhiều chất béo, đồng thời áp dụng yoga, bồn nước đá, và đeo kính chặn ánh sáng xanh để phục hồi và ngủ ngon.