Cầu thủ U13 SLNA vô địch quốc gia gian lận 2 tuổi

  • Thứ sáu, 2/1/2026 17:13 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Vụ việc cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng xuất hiện dấu hiệu sai lệch nghiêm trọng về hồ sơ tuổi, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của các giải đấu quốc gia.

Bảo Hoàng cùng U13 SLNA vô địch giải U13 quốc gia năm 2024, thậm chí được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải. Tuy nhiên, quá trình rà soát sau đó cho thấy hồ sơ của Bảo Hoàng sai lệch tới 2 tuổi so với thực tế. Điều này đồng nghĩa Bảo Hoàng không đủ điều kiện độ tuổi để tham dự giải đấu nói trên.

Trước đó năm 2022, Bảo Hoàng cùng U11 SLNA giành chức vô địch quốc gia và tiếp tục nhận danh hiệu cá nhân cao nhất. Khi nhìn lại chuỗi thành tích này trong bối cảnh sai lệch tuổi bị phát hiện, nhiều ý kiến cho rằng các danh hiệu đạt được phải xem xét lại một cách nghiêm túc.

Sau vụ gian lận tuổi gây chấn động năm 2024 khiến đội U11 SLNA bị cấm thi đấu 2 năm, CLB SLNA phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành rà soát hồ sơ của gần 200 cầu thủ trẻ. Một số trường hợp không khớp tuổi thật bị phát hiện, trong đó có Bảo Hoàng. Hiện cầu thủ này vẫn thuộc biên chế SLNA và thi đấu theo diện cho mượn tại U19 Hoài Đức.

Đáng chú ý, một năm sau khi thi đấu ở lứa U13, Bảo Hoàng xuất hiện tại giải U19 quốc gia 2025, giải đấu chỉ dành cho các cầu thủ sinh từ năm 2007 đến 2010. Sự "nhảy tuổi" bất thường này càng khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về công tác quản lý độ tuổi cầu thủ.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong kiểm soát hồ sơ, xác minh tuổi tác tại các lò đào tạo trẻ, nơi lẽ ra phải đặt nền móng trung thực cho tương lai bóng đá Việt Nam.

