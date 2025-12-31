Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA gọi tên Việt Nam

  • Thứ tư, 31/12/2025 19:14 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Bóng đá Việt Nam được FIFA trang trọng nhắc đến trong bài đăng nhìn lại năm 2025, như một lời ghi nhận cho hành trình đầy dấu ấn của các đội tuyển mang sắc áo đỏ sao vàng trên bản đồ bóng đá thế giới.

FIFA anh 1

Hình ảnh ngập tràn cảm xúc của bóng đá Việt Nam trên fanpage FIFA.

Trên fanpage chính thức, FIFA World Cup đăng tải loạt ảnh tiêu biểu của bóng đá Việt Nam kèm thông điệp ngắn gọn, ý nghĩa: "Nhìn lại 2025: Là người Việt Nam".

Dòng trạng thái giản dị nhanh chóng thu hút sự chú ý, lan tỏa mạnh mẽ với cộng đồng người hâm mộ, như một sự khẳng định cho vị thế ngày càng rõ nét của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Những hình ảnh được FIFA lựa chọn không chỉ mang tính biểu trưng, mà còn gói gọn cả một năm thi đấu đầy tự hào. Đó là khoảnh khắc các cầu thủ Việt Nam quây quần bên lá cờ Tổ quốc giữa sân vận động rực lửa khán giả, những pha ăn mừng cuồng nhiệt sau các bàn thắng quan trọng, nụ cười xen lẫn nước mắt của các cầu thủ nữ, futsal và bóng đá nam khi hoàn thành sứ mệnh quốc gia.

Năm 2025 chứng kiến bóng đá Việt Nam tiếp tục hiện diện mạnh mẽ ở nhiều đấu trường, từ khu vực đến châu lục và thế giới. Không chỉ là kết quả hay danh hiệu, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là tinh thần thi đấu, bản lĩnh và hình ảnh đoàn kết của các đội tuyển, những yếu tố giúp Việt Nam trở thành cái tên giàu cảm xúc trong mắt bạn bè quốc tế.

Việc FIFA chủ động "gọi tên Việt Nam" là sự ghi nhận cho cả một quá trình bền bỉ, cho niềm tự hào dân tộc được thể hiện bằng bóng đá, và cho hình ảnh một quốc gia luôn bước ra sân với tinh thần không lùi bước.

Năm 2025 khép lại, nhưng dấu ấn bóng đá Việt Nam còn đó, rõ ràng, mạnh mẽ và đầy cảm hứng, đúng như cách FIFA khắc họa: "Là người Việt Nam".

Tuyên bố khó tin của Chủ tịch FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 chứng kiến cơn sốt vé chưa từng có khi FIFA nhận 150 triệu yêu cầu chỉ trong 15 ngày, tương đương sức chứa lên tới 300 năm lịch sử World Cup.

47:2807 hôm qua

Không nhận ra Son Heung-min

Bức ảnh "xưa và nay" do FIFA đăng tải khiến người hâm mộ khó nhận ra Son Heung-min, khi diện mạo thời trẻ của anh khác xa hình ảnh quen thuộc hiện tại.

18:08 28/12/2025

Bóng đá Malaysia kiệt quệ tài chính

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau án phạt từ FIFA liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc giả mạo hồ sơ.

18:47 25/12/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

MU sai qua nhieu hinh anh

MU sai quá nhiều

1 giờ trước 05:00 1/1/2026

0

Khác HLV, khác sơ đồ, nhưng khủng hoảng vẫn lặp lại. Vấn đề của MU chưa bao giờ nằm ở hệ thống chiến thuật.

Am anh moi cua Haaland hinh anh

Ám ảnh mới của Haaland

1 giờ trước 05:00 1/1/2026

0

Sau 27 năm chờ đợi, Na Uy trở lại World Cup và điều đó ngay lập tức biến giải đấu này thành nỗi ám ảnh mới của Erling Haaland.

Ngay Mourinho lam Ronaldo bat khoc hinh anh

Ngày Mourinho làm Ronaldo bật khóc

6 giờ trước 00:00 1/1/2026

0

Một chi tiết tưởng nhỏ trong lời kể của Luka Modric hé lộ góc khuất ít ai biết về Cristiano Ronaldo và thứ kỷ luật thép mà Jose Mourinho áp đặt tại Real Madrid.

