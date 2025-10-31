Haaland rời Man City, thế chỗ Vinicius?

Cựu Giám đốc điều hành (CEO) Aston Villa, Keith Wyness, đưa ra dự đoán gây sốc về tương lai của Erling Haaland, cho rằng tiền đạo người Na Uy có thể rời Manchester City vào cuối mùa giải 2025/26.

Real Madrid đã theo dõi Haaland từ lâu

Trong phát biểu trên Football Insider, Wyness nhấn mạnh: “Tôi nghĩ Erling Haaland có thể rời Manchester City vào cuối mùa này. Có rất nhiều tin đồn về việc Vinicius Junior có thể rời Real Madrid sang Saudi Arabia. Những tin đồn về mức giá 200 triệu euro cho Vinicius có thể là yếu tố giúp câu lạc bộ Tây Ban Nha đưa ra lời đề nghị cho Haaland”.

Lời nhận định của một chuyên gia am hiểu về chuyển nhượng như Wyness, người từng giữ vai trò CEO tại Everton và Aston Villa, làm dấy lên làn sóng thảo luận trên truyền thông và mạng xã hội.

Wyness cho rằng để thương vụ xảy ra, Haaland cần chủ động muốn ra đi, gây áp lực lên Man City. Haaland từ lâu đã mơ về khả năng chuyển đến Madrid thi đấu.

Điều khó khăn nhất là hợp đồng của Haaland với Man City còn kéo dài đến năm 2034. Wyness ước tính phí chuyển nhượng Haaland có thể dao động từ 250-300 triệu bảng (khoảng 300-350 triệu euro, bao gồm thưởng), vượt kỷ lục thế giới hiện tại của Neymar (222 triệu euro năm 2017).

Trước đó, các nguồn tin từ Tây Ban Nha cũng cho biết Real Madrid coi Haaland là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong trường hợp chia tay Vinicius.

Trong bối cảnh Vinicius gây nhiều tranh cãi cả trong và ngoài sân cỏ, việc Real tính đến phương án Haaland là điều dễ hiểu. Nếu Haaland đến Bernabeu, Mbappe sẽ thoải mái hơn khi chơi ở cánh trái.