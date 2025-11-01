Haaland gây sốc ngày Halloween

Erling Haaland gây chú ý khi hóa thân thành nhân vật phản diện Joker trong bộ phim Batman trong dịp Halloween.

Haaland hóa thân thành Joker.

Màn hóa trang đặc biệt này được tiền đạo của Manchester City chia sẻ trong một đoạn video đăng trên kênh YouTube mới ra mắt. Haaland được chuyên gia trang điểm tô phấn trắng lên mặt, vẽ nụ cười rợn người đặc trưng của Joker và khoác lên mình bộ vest tím cùng cà vạt xanh lá.

Nhìn mình trong gương, Haaland bật cười: “Trông ngầu đấy chứ!”. Isabel Haugseng Johansen, bạn gái của Haaland, không giấu nổi ngạc nhiên, vừa cười vừa nói: “Anh trông y như trong phim".

Sau khi hoàn tất phần hóa trang, Haaland nói với máy quay: “Giờ thì đi mua ít tã thôi nào!”, ám chỉ việc anh vừa đón con đầu lòng. Trên đường ra xe, tiền đạo 25 tuổi không quên tâng bóng vài nhịp và đùa rằng: “Joker cũng biết chơi bóng đấy nhé!”.

Haaland và bạn gái Isabel.

Không chỉ Haaland, bạn gái Isabel cũng hóa thân thành nhân vật Catwoman trong bộ phim Batman. Cô chia sẻ: “Joker chính là nhân vật phản diện yêu thích của Haaland".

Màn hóa trang vui nhộn của Haaland nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn. Người hâm mộ tỏ ra thích thú trước hình ảnh ngôi sao Premier League vốn nổi tiếng lạnh lùng, nay lại chịu chơi và hài hước trong ngày lễ Halloween.

Haaland vừa ra mắt kênh YouTube cá nhân, thu hút gần 650.000 lượt theo dõi chỉ sau ít ngày. Tiền đạo của Man City đang tích cực sản xuất nội dung để tăng tương tác cho trang mới.

