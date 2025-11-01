Rooney hé lộ 'đối tác trong mơ' khiến anh chơi hay nhất sự nghiệp

Wayne Rooney vừa khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi khẳng định Carlos Tevez – chứ không phải Cristiano Ronaldo – mới là đối tác ăn ý nhất mà anh từng sát cánh trong màu áo Manchester United.

Theo Rooney, mối liên kết giữa anh và Tevez trong hai mùa giải 2007-2009 là “đặc biệt” và được xây dựng trên tinh thần chiến đấu, sự hy sinh và hiểu nhau đến từng nhịp di chuyển.

Theo Rooney, mối liên kết giữa anh và Tevez trong hai mùa giải 2007-2009 là “đặc biệt” và được xây dựng trên tinh thần chiến đấu, sự hy sinh và hiểu nhau đến từng nhịp di chuyển.

Trong chương trình The Wayne Rooney Show của BBC, huyền thoại người Anh chia sẻ: “Tôi rất thích chơi cùng Carlos. Khi cậu ấy đến, báo chí nói rằng chúng tôi quá giống nhau, không thể đá cặp. Nhưng chính điều đó khiến cả hai càng quyết tâm chứng minh ngược lại. Chúng tôi đều mạnh mẽ, quyết liệt, sẵn sàng tranh chấp và luôn hỗ trợ cho nhau. Một người đá số 9, người kia lùi xuống như số 10, đổi vai liên tục – và mọi thứ diễn ra rất tự nhiên”.

Rooney và Tevez là bộ đôi chủ lực trên hàng công của MU trong giai đoạn 2007–2009, cùng Ronaldo tạo nên tam tấu hủy diệt giúp “Quỷ đỏ” giành hai chức vô địch Premier League liên tiếp và Champions League 2008. Cả hai ghi tổng cộng 47 bàn thắng, là biểu tượng cho lối đá pressing mãnh liệt và tinh thần tập thể mà Sir Alex Ferguson theo đuổi.

Dù Ronaldo luôn nổi bật với những khoảnh khắc thiên tài, Rooney cho rằng Tevez mới là người giúp anh chơi bóng đúng với bản năng nhất. “Tôi từng có hai mùa ghi hơn 30 bàn khi đá trung phong, nhưng thật lòng, tôi thấy chán. Tôi thích được tham gia vào lối chơi, chuyền, phối hợp, di chuyển. Tevez giúp tôi làm được điều đó”, anh nói thêm.

Sau khi rời Old Trafford, cả hai chọn con đường riêng – Rooney trở thành huyền thoại của MU và tuyển Anh, còn Tevez khoác áo Man City, Juventus, Boca Juniors rồi giải nghệ năm 2022. Dù quãng thời gian bên nhau chỉ kéo dài hai năm, Rooney khẳng định mối liên kết ấy “vẫn là một trong những điều đặc biệt nhất” trong sự nghiệp của anh.