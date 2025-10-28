Rooney chỉ mặt tân binh hay nhất MU mùa này

Huyền thoại Wayne Rooney dành những lời khen cho Bryan Mbeumo – cầu thủ đang trở thành ngôi sao sáng nhất tại MU dưới thời HLV Ruben Amorim.

Rooney ấn tượng với Mbeumo. Ảnh: Reuters.

Theo cựu đội trưởng “Quỷ đỏ”, tiền đạo người Cameroon chính là bản hợp đồng tốt nhất của MU ở mùa giải 2025/26.

Chia sẻ hôm 27/10, Rooney khẳng định: “Mbeumo thi đấu ổn định và hiệu quả. Điều quan trọng là cậu ấy luôn biết cách di chuyển thông minh, tạo ra cơ hội và tận dụng tốt những pha dứt điểm. Khi một tiền đạo ghi bàn liên tục, sự tự tin của anh ta sẽ tăng vọt. Mbeumo đang thể hiện điều đó – cậu ấy chắc chắn là bản hợp đồng tốt nhất của MU mùa này”.

Gia nhập MU từ Brentford trong kỳ chuyển nhượng hè, Mbeumo nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ nhờ lối chơi tốc độ và dứt điểm tốt. Anh liên tiếp ghi bàn vào lưới Burnley, Grismby Town, Liverpool và gần đây là Brighton.

HLV Ruben Amorim cũng đánh giá cao học trò của mình: “Cậu ấy là một cỗ máy chiến đấu thực thụ. Mbeumo đặc biệt nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái và đang cải thiện đáng kể khả năng phối hợp ở khu vực cuối sân".

Với cú đúp vào lưới Brighton, Mbeumo đã có 5 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường cho MU, trở thành tay săn bàn số một của CLB mùa này.

Nếu tính riêng tại Premier League trong năm 2025, Mbeumo ghi 14 bàn và có 6 kiến tạo sau 29 trận, trở thành cầu thủ in dấu giày vào nhiều pha lập công nhất chỉ sau Erling Haaland (Man City) và Mohamed Salah (Liverpool).

Bốn bàn thắng của MU trước Brighton Đêm 25/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo (cú đúp) tỏa sáng giúp MU thắng Brighton 4-2 thuộc vòng 9 Premier League.