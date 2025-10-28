Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU ra phán quyết về Hojlund

  • Thứ ba, 28/10/2025 06:06 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Báo chí Anh tin rằng MU sẵn sàng bán đứt tiền đạo Rasmus Hojlund cho Napoli ngay trong tháng 1/2026.

MU muốn bán đứt Hojlund. Ảnh: Reuters.

Mirror cho biết ban lãnh đạo Napoli ấn tượng và muốn sớm kích hoạt điều khoản mua đứt Hojlund trị giá 44 triệu euro. Phía MU cũng không phản đối ý tưởng này. “Quỷ đỏ” mong muốn hoàn tất thương vụ sớm nhằm tránh lặp lại “vết xe đổ” của vụ Jadon Sancho – cầu thủ từng khiến CLB chịu thiệt hại lớn vì chuỗi hợp đồng cho mượn phức tạp và mức lương cao.

Sau khi chuyển đến Napoli theo dạng cho mượn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Hojlund nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte. Tiền đạo 22 tuổi ghi 4 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường, trở thành một trong những trụ cột của đội.

Hojlund cũng hình thành mối liên kết ăn ý với Kevin De Bruyne và Scott McTominay – người góp công lớn trong chức vô địch Serie A mùa trước. Tuy nhiên, chấn thương đùi gần đây khiến Hojlund phải tạm nghỉ thi đấu vài tuần.

Dù chỉ mới rời xa sân Old Trafford vài tháng, Hojlund được cho là đang rất hạnh phúc ở Napoli và không mấy mặn mà với việc trở lại Anh. Với quyết tâm bán đứt từ phía MU, nhiều khả năng thương vụ sẽ được hoàn tất ngay trong tháng 1/2026, khép lại quãng thời gian đáng quên của chân sút người Đan Mạch tại Old Trafford.

Bốn bàn thắng của MU trước Brighton Đêm 25/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo (cú đúp) tỏa sáng giúp MU thắng Brighton 4-2 thuộc vòng 9 Premier League.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

MU Napoli MU hojlund napoli

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý