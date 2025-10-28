MU ra phán quyết về Hojlund

Báo chí Anh tin rằng MU sẵn sàng bán đứt tiền đạo Rasmus Hojlund cho Napoli ngay trong tháng 1/2026.

MU muốn bán đứt Hojlund. Ảnh: Reuters.

Mirror cho biết ban lãnh đạo Napoli ấn tượng và muốn sớm kích hoạt điều khoản mua đứt Hojlund trị giá 44 triệu euro. Phía MU cũng không phản đối ý tưởng này. “Quỷ đỏ” mong muốn hoàn tất thương vụ sớm nhằm tránh lặp lại “vết xe đổ” của vụ Jadon Sancho – cầu thủ từng khiến CLB chịu thiệt hại lớn vì chuỗi hợp đồng cho mượn phức tạp và mức lương cao.

Sau khi chuyển đến Napoli theo dạng cho mượn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Hojlund nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte. Tiền đạo 22 tuổi ghi 4 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường, trở thành một trong những trụ cột của đội.

Hojlund cũng hình thành mối liên kết ăn ý với Kevin De Bruyne và Scott McTominay – người góp công lớn trong chức vô địch Serie A mùa trước. Tuy nhiên, chấn thương đùi gần đây khiến Hojlund phải tạm nghỉ thi đấu vài tuần.

Dù chỉ mới rời xa sân Old Trafford vài tháng, Hojlund được cho là đang rất hạnh phúc ở Napoli và không mấy mặn mà với việc trở lại Anh. Với quyết tâm bán đứt từ phía MU, nhiều khả năng thương vụ sẽ được hoàn tất ngay trong tháng 1/2026, khép lại quãng thời gian đáng quên của chân sút người Đan Mạch tại Old Trafford.

