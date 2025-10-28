Lamine Yamal mất quá nhiều thứ trong tháng 10

Từ chấn thương, ồn ào ngoài sân đến thất bại trong El Clasico - tháng 10 trở thành nốt trầm khó quên với số 10 của Barcelona.

Lamine Yamal gây thất vọng ở El Clasico.

Tháng 10 vốn được kỳ vọng sẽ là bước chạy đà để Lamine Yamal khẳng định vị thế ngôi sao mới của Barcelona. Nhưng thay vì thăng hoa, cầu thủ 18 tuổi lại trải qua chuỗi ngày hỗn loạn - từ thất bại trên sân, chấn thương dai dẳng, cho tới những ồn ào ngoài sân cỏ khiến danh tiếng lung lay.

Mọi thứ bắt đầu ở Paris, với trận thua 1-2 trước PSG ngay đầu tháng. Trong trận đó, Yamal bị Nuno Mendes phong tỏa hoàn toàn, thậm chí đánh mất bình tĩnh.

Chưa đầy ba tuần sau, anh tiếp tục thất bại ở Bernabeu khi Barcelona gục ngã 1-2 trong trận El Clasico, dưới bàn tay toan tính của Xabi Alonso và học trò Carreras. Giữa hai thất bại ấy là một chuỗi ngày đầy sóng gió: chấn thương vùng mu, bị loại khỏi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha, cùng một chuyến du lịch Croatia gây tranh cãi vì diễn ra đúng thời điểm anh đang phục hồi thể lực.

Thậm chí, ngay trong tuần lễ trước El Clasico, Yamal vẫn xuất hiện trong Kings League, rồi bước vào trận đấu tại Bernabéu với phong độ đáng thất vọng - chậm chạp, thiếu nhạy bén và mất hẳn “nhịp độ” khiến anh từng được ví như bản sao trẻ của Messi.

Điều trớ trêu là chỉ vài tháng trước, Yamal đang ở đỉnh cao: cú đúp danh hiệu cùng Barcelona, màn trình diễn bùng nổ ở đầu mùa trước Mallorca, Levante và Rayo Vallecano, cùng bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031 sau sinh nhật tuổi 18 rực rỡ. Ba bàn thắng và hai kiến tạo trong bốn trận đầu tiên khiến người hâm mộ tin rằng Barca tìm thấy người dẫn đường mới. Nhưng sau đợt tập trung tuyển, mọi thứ tuột dốc. Vấn đề cơ mu khiến anh đánh mất tốc độ, phong độ, và quan trọng nhất là sự tự tin.

Lamine Yamal tự tạo ra rắc rối cho chính mình.

Kể từ cuối tháng 9, Yamal chỉ còn để lại một dấu ấn đáng kể - pha đi bóng quyết định giúp Robert Lewandowski ghi bàn vào lưới Real Sociedad. Còn lại, là một chuỗi trận nhạt nhòa và những câu chuyện không đáng có: phát ngôn “họ ăn cắp rồi lại than phiền” về Real Madrid khiến làn sóng chỉ trích dâng cao, Carvajal chế nhạo, Courtois nhắc nhở, và Bellingham mỉa mai trên mạng xã hội: “Nói thì miễn phí”.

Tháng 10 khép lại, Lamine chỉ có 319 phút thi đấu, ghi một bàn trên chấm phạt đền (trước Olympiacos) và một kiến tạo cho Pedri trong trận thắng Girona. Nhưng điều khiến giới chuyên môn lo ngại nhất là cảm giác chơi bóng: Yamal mất đi sự bùng nổ, không còn khả năng tạo khác biệt trong các pha một đối một - thứ từng khiến anh được ví là “điện giật” mỗi khi chạm bóng.

Sau trận El Clasico, trợ lý Sorg kêu gọi hãy cho cậu học trò trẻ thêm thời gian, khẳng định “mọi người ở CLB đều sẽ giúp Yamal lấy lại bản thân”. Dù vậy, trong nội bộ Barcelona, xuất hiện hai quan điểm trái chiều: một phe muốn cầu thủ trẻ hạ mình, im lặng và làm lại từ đầu, trong khi phe còn lại cho rằng cá tính mạnh mẽ chính là điều giúp Yamal trở nên đặc biệt - và Barca nên bảo vệ điều đó.

Tháng 11 sắp đến sẽ là bài kiểm tra lớn. Barca cần Yamal trở lại để cứu vãn phong độ đang sa sút, còn bản thân cầu thủ này phải tìm lại nhịp điệu biến anh thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Phía trước là loạt trận vòng loại World Cup, nơi bản thân có thể tái ngộ Carvajal trong màu áo "La Roja".

Một cuộc đối đầu, và cũng là cơ hội để Lamine chứng minh rằng anh vẫn đủ bản lĩnh để đội lại “vương miện” mà chính mình đã đánh rơi trong tháng 10 tăm tối ấy.