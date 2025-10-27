Tchouameni: 'Yamal nói nhiều quá'

Sau khi Lamine Yamal có những lời lẽ coi thường Real Madrid trước thềm El Clasico, chính "Los Blancos" mới là đội đáp trả đanh thép nhất - bằng chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu.

Tchouameni lên tiếng sau trận El Clasico.

“Tôi thích như vậy”, tiền vệ Aurelien Tchouameni của Real Madrid mỉm cười sau trận thắng. “Cuối trận có chút va chạm, nhưng điều đó chỉ khiến chúng tôi chiến đấu mạnh mẽ hơn”.

Tiền vệ người Pháp cho rằng những lời khiêu khích từ Lamine Yamal chẳng hề khiến Real Madrid dao động, trái lại còn tiếp thêm động lực: “Chỉ là lời nói thôi, chẳng có gì nghiêm trọng. Nếu Lamine muốn nói, cứ nói đi. Cậu ấy nói nhiều quá. Hơn hết, trận đấu được quyết định trên sân cỏ - và hôm nay, chúng tôi chiến thắng. Toàn đội hài lòng với màn trình diễn này và sẽ tiếp tục tiến về phía trước”.

Trước trận, ngôi sao 18 tuổi của Barcelona, Lamine Yamal khiến dư luận dậy sóng khi gọi Real Madrid là “những kẻ than vãn và ăn cắp” trong buổi livestream của giải Kings League do Gerard Pique tổ chức. Tuy nhiên, trên sân, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha mới là bên “nói tiếng nói cuối cùng”, với các pha lập công của Kylian Mbappé và Jude Bellingham.

Fermin Lopez ghi bàn cho Barca, còn Pedri bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ. Sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ hai đội có va chạm nhỏ, trong đó Dani Carvajal và Vinícius Jr. bị bắt gặp trêu chọc Yamal.

Với chiến thắng này, HLV Xabi Alonso trở thành người thứ hai trong chín đời HLV gần nhất của Real Madrid thắng ngay trong trận El Clasico đầu tiên, sau Zinedine Zidane năm 2016. Đội bóng của ông tung ra tới 23 cú sút - con số cao nhất của một HLV lần đầu dự El Clasico kể từ mùa 2003/04.

Alonso cho rằng thắng lợi này mang ý nghĩa tinh thần lớn: ông chia sẻ các cầu thủ “cần cảm giác chiến thắng trong một trận đấu lớn như thế này” để củng cố niềm tin và sự gắn kết.

Khi được hỏi về việc Vinicius giận dữ rời sân sau khi bị thay ra, Alonso từ chối đẩy vấn đề đi xa. Ông nói Real Madrid sẽ “giải quyết nội bộ” và nhấn mạnh tiền đạo người Brazil “xứng đáng với chiến thắng này”.

Từ những lời nói ngoài sân cỏ đến hành động trên sân, Real Madrid đã cho thấy ai mới thực sự làm chủ El Clasico.