Barca trả giá vì không còn người biết 'ra tay đúng lúc'

Barcelona đang mất đi điều từng làm nên bản sắc vĩ đại của họ: những thủ lĩnh biết nói, biết hành động và biết dừng cơn bão trước khi nó nổ ra.

Lamine Yamal tịt ngòi trong trận El Clasico.

Lamine Yamal không phải vấn đề. Cậu bé vừa bước sang tuổi 18, còn cả một con đường dài để trưởng thành và vấp ngã. Nhưng những gì diễn ra trong tuần qua - từ vụ việc ở Kings League đến màn trình diễn nhạt nhòa trong El Clasico - đã phơi bày căn bệnh sâu hơn: phòng thay đồ Barca thiếu người dẫn đường.

Trong một tập thể trẻ trung và rời rạc, không ai đủ uy để khiến các cầu thủ khác lắng nghe. Không còn tiếng nói nào có thể vang lên đúng lúc để chấn chỉnh, nhắc nhở, hoặc đơn giản chỉ là đặt lại giới hạn. Và đó chính là khoảng trống mà những người như Carles Puyol từng lấp đầy bằng bản lĩnh, trách nhiệm và sự tôn trọng.

Ngày ấy, chỉ cần một ánh nhìn hay một câu nói của Puyol, những cái đầu nóng sẽ nguội lại. Một điệu nhảy không đúng chỗ, một lời nói vượt giới hạn - anh sẽ xử lý trong im lặng, dứt khoát mà không cần phô trương. Nhiều cầu thủ trẻ từng nói rằng họ học được từ Puyol nhiều hơn trong một cuộc trò chuyện 5 phút hơn là cả mùa giải tập luyện. Đó là thứ “quyền lực mềm” mà Barcelona bây giờ không còn.

Trong khi đó, Lamine Yamal - được trao số 10 và trở thành biểu tượng mới - dường như đang được đối xử bằng sự nuông chiều hơn là định hướng. Ở tuổi 18, việc cảm thấy mình “ở trên cả đúng sai” là con đường nhanh nhất dẫn đến sai lầm. Và khi không ai đủ dũng khí để sửa sai cho cậu, mọi chuyện chỉ tệ hơn.

Lamine Yamal là một tài năng bùng nổ, một viên ngọc sáng nhưng dễ vỡ. Anh chưa từng đối mặt với “con quỷ” của bóng đá - thứ luôn rình rập khi danh tiếng và cái tôi lớn hơn bản thân. Bernabeu cuối tuần qua có thể là bài học đầu tiên. Nhưng nếu không có người chỉ đường, sẽ còn nhiều bài học khác, đau hơn, phía trước.

Puyol, nếu còn ở đó, có lẽ đã kịp ngăn chặn điều đó - không bằng lời quát mắng, mà bằng uy tín và tình đồng đội thật sự. Bởi giữ được một ngôi sao trẻ không chỉ là bảo vệ đôi chân, mà còn là giữ cho trái tim và cái đầu của họ không bị ánh đèn làm lạc hướng.

Trong bóng đá, điều khó nhất không phải là vươn lên, mà là ở lại trên đỉnh. Và khi những tấm gương như Puyol không còn, Barcelona đang dần học lại bài học ấy - qua chính sai lầm của Lamine Yamal.