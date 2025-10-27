Nhà báo Roberto Gomez cảnh báo mâu thuẫn giữa Dani Carvajal và Lamine Yamal có thể khiến nội bộ tuyển Tây Ban Nha chia rẽ nghiêm trọng.

Lamine Yamal gây rạn nứt tuyển Tây Ban Nha sau El Clasico

Hệ lụy từ trận El Clasico tại Bernabeu hôm 26/10 đang lan sang cả đội tuyển quốc gia. Trong chương trình La Tribu, nhà báo kỳ cựu Roberto Gomez cho rằng vụ va chạm giữa Dani Carvajal và Lamine Yamal không chỉ là một khoảnh khắc nóng nảy trên sân, mà có thể trở thành mồi lửa khiến phòng thay đồ của tuyển Tây Ban Nha rạn nứt.

Theo Gomez, đây là tình huống “rất nghiêm trọng”, gợi lại những năm 2010-2012 khi Real Madrid và Barcelona chia rẽ nội bộ “La Roja”. Ông cảnh báo rằng nếu không được xử lý kịp thời, sự đối đầu giữa hai phe cầu thủ có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần đoàn kết vốn là nền tảng cho thành công của đội tuyển.

Nhà báo này cho rằng Carvajal và Courtois hành xử thiếu kiềm chế sau trận, góp phần khiến mâu thuẫn leo thang. Ông nhận định đáng lẽ mọi chuyện có thể giải quyết trong nội bộ, thay vì để lộ ra công khai và tạo hiệu ứng dây chuyền.

Gomez cũng nhấn mạnh trách nhiệm của HLV Luis de la Fuente, người phải can thiệp sớm để tránh khủng hoảng lan rộng. Nếu không tái lập được sự cân bằng giữa các nhóm cầu thủ, ông lo ngại tháng 11 - thời điểm đội tuyển hội quân - sẽ trở thành giai đoạn đầy sóng gió.

Bên cạnh vấn đề nội bộ, Gomez còn phê phán phong độ sa sút của Lamine Yamal, cho rằng cầu thủ trẻ này đã “biến mất suốt cả mùa” và cần tập trung trở lại vào bóng đá thay vì những ồn ào ngoài sân.

Theo ông, những gì đang diễn ra không chỉ là tranh cãi cá nhân mà là biểu hiện của một vết nứt sâu trong cấu trúc đội tuyển. Nếu các trụ cột không sớm ngồi lại với nhau, hậu quả có thể vượt xa giới hạn của một trận đấu.

Vụ việc tưởng chừng nhỏ sau El Clasico đang trở thành phép thử lớn cho tinh thần đoàn kết của “La Roja”, đội bóng từng chinh phục thế giới bằng sự hòa hợp giữa Madrid và Barcelona - điều mà giờ đây đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.