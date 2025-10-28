Xavi từ chối Juventus, quyết chờ MU

Marca tiết lộ Xavi Hernandez vừa từ chối đề nghị dẫn dắt Juventus tại Serie A, bất chấp lời mời hấp dẫn.

Xavi và các cộng sự không chịu áp lực phải tìm công việc ngay lập tức.

Hôm 27/10, Juventus thông báo quyết định sa thải HLV Igor Tudor sau chuỗi kết quả tệ hại khiến nội bộ đội bóng rơi vào căng thẳng tột độ. HLV Massimo Brambilla sẽ tạm thời dẫn dắt đội cho đến khi Juventus chọn được người thay thế.

Trước khi sa thải Tudor, Juve đã liên hệ với Xavi nhưng bị HLV người Tây Ban Nha từ chối. Ưu tiên của cựu danh thủ này là tham gia vào một dự án bóng đá bài bản, ổn định và mang tính dài hạn.

Ngoài ra, yếu tố ngôn ngữ và môi trường xa lạ cũng là lý do Xavi không muốn sang Italy làm việc. Tuy vậy, cựu sao Barca lại rất hứng thú với MU. Xavi rất khao khát thử sức tại Anh và xem ghế nóng tại Old Trafford là "công việc trong mơ".

Sau khi chia tay Barcelona, Xavi chọn cách sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Đồng thời, ông vẫn duy trì trao đổi thường xuyên với đội ngũ huấn luyện để sẵn sàng khi cơ hội phù hợp xuất hiện.

Dù chưa trở lại công việc, tên tuổi của Xavi vẫn được các CLB lớn tại châu Âu đặt vào tầm ngắm, trong đó có MU. Khả năng cựu tiền vệ này dẫn dắt một đội bóng danh tiếng tại Premier League là hoàn toàn có thể xảy ra.

Về phần Juve, danh sách ứng viên đang được CLB cân nhắc gồm Luciano Spalletti, Roberto Mancini, Raffaele Palladino và thậm chí cả Thiago Motta – người từng bị sa thải hồi tháng 3 nhưng còn hợp đồng đến năm 2027.