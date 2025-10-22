Rooney đã sai về Mbeumo

Cựu tiền đạo Wayne Rooney đã hết lời ca ngợi Bryan Mbeumo, cầu thủ mà anh từng nghi ngờ, sau màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 2-1 của “Quỷ đỏ” trước Liverpool ngay tại Anfield.

Mbeumo đang chứng minh giá trị ở MU.

Gia nhập Man Utd từ Brentford với mức phí có thể lên tới 71 triệu bảng, Mbeumo từng khiến nhiều người, trong đó có Rooney - cựu danh thủ MU, đặt dấu hỏi về khả năng thích nghi ở đội bóng giàu áp lực bậc nhất nước Anh. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, tiền đạo người Cameroon đã khiến mọi nghi ngờ tan biến.

Trên podcast cá nhân, Rooney thẳng thắn thừa nhận:“Tôi phải nói thật, khi Man Utd chiêu mộ cậu ấy, tôi không chắc Mbeumo đủ tầm để chơi cho CLB. Nhưng cậu ấy đã khiến tôi sai. Với tôi, Mbeumo là cầu thủ xuất sắc nhất của Man Utd mùa này - chăm chỉ, hy sinh và luôn chiến đấu vì tập thể”.

Bàn mở tỷ số của Mbeumo tại Anfield - bàn thứ ba của anh mùa này - giúp Man Utd giành chiến thắng đầu tiên trên sân Liverpool kể từ khi chính Rooney ghi bàn năm 2016. Theo thống kê, Mbeumo hiện dẫn đầu toàn đội về số bàn thắng, xG, số cú sút, kiến tạo kỳ vọng và số lần chạm bóng trong vòng cấm.

Không chỉ hiệu quả trong tấn công, cầu thủ 26 tuổi còn nổi bật ở khả năng di chuyển không bóng. Tính đến trước loạt trận cuối tuần, Mbeumo là cầu thủ có số pha chạy chỗ nhiều nhất Premier League - minh chứng cho tinh thần chiến đấu bền bỉ mà Rooney hết lời ca ngợi: “Cậu ấy đã trở thành bản hợp đồng tuyệt vời của Man Utd và là minh chứng rằng nỗ lực luôn được đền đáp”.

Từ một cái tên từng bị nghi ngờ, Bryan Mbeumo giờ đang trở thành linh hồn trong lối chơi của Manchester United - và là người khiến ngay cả huyền thoại Wayne Rooney cũng phải “ngả mũ thán phục”.