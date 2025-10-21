Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Maguire phải dự World Cup 2026

Huyền thoại Wayne Rooney ca ngợi trung vệ Harry Maguire, khẳng định anh xứng đáng có mặt trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Maguire từng là trụ cột của tuyển Anh dưới triều đại Gareth Southgate.

Chia sẻ với The Times, Rooney nhấn mạnh tầm quan trọng của Maguire với tuyển quốc gia, đồng thời ca ngợi tinh thần mạnh mẽ của cầu thủ trước những áp lực và chỉ trích từ công chúng. Rooney khẳng định: "Maguire cho thấy lý do cậu ấy phải có mặt trong đội hình dự World Cup 2026. Mẫu trung vệ như Maguire cực kỳ quan trọng".

Những lời khen ngợi đến sau màn trình diễn ấn tượng của Maguire trước Liverpool đêm 19/10, khi anh ghi bàn quyết định giúp MU thắng 2-1 tại Anfield. Theo Rooney, Maguire không chỉ có kỹ năng phòng ngự xuất sắc mà còn sở hữu ý chí kiên cường hiếm có và khả năng tham gia tấn công ấn tượng.

"Kinh nghiệm của Maguire là thứ tuyển Anh không thể có tại Euro 2024", Rooney đánh giá. "Maguire phải được gọi trở lại tuyển Anh". Maguire vắng mặt ở Euro 2024 vì chấn thương. Dưới thời tân HLV Tuchel, anh cũng chưa được gọi lại tuyển dù một lão tướng như Jordan Henderson được trao cơ hội.

Thậm chí trong đợt FIFA Days đầu tháng 10, truyền thông Anh đưa tin Maguire bị HLV Tuchel thông báo thẳng rằng anh không đủ năng lực lên tuyển. Dù vậy, ngay sau đó, Maguire vẫn giữ vững phong độ và chứng minh giá trị trên sân cỏ.

Sự ủng hộ từ Rooney là minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng của Maguire. Nếu cứ chơi hay như thế này, trung vệ MU chắc chắn sẽ khiến HLV Tuchel phải suy nghĩ lại.

