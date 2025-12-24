Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự thật vụ AFC xử thua Malaysia 0-3 trước Việt Nam

  • Thứ tư, 24/12/2025 17:17 (GMT+7)
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bác bỏ thông tin tuyển Malaysia bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ quyết định kỷ luật nào ở thời điểm này.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John nhấn mạnh thông tin cho rằng AFC áp dụng án phạt tương tự như FIFA đối với Malaysia là không chính xác. "Không đúng. Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào", ông Windsor khẳng định khi trả lời BH Sukan, qua đó dập tắt đồn đoán về khả năng Malaysia bị tước điểm tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo lãnh đạo AFC, tổ chức này đang theo dõi sát sao vụ việc, song sẽ không hành động vội vàng. AFC lựa chọn chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiến hành kháng cáo. Chỉ sau khi CAS đưa ra kết luận, AFC mới xem xét các bước xử lý tiếp theo, phù hợp với quy định và thông lệ quốc tế.

Ông Windsor cũng làm rõ rằng các quyết định kỷ luật trước đó của FIFA và quy trình đánh giá của AFC là hai cơ chế độc lập. Trước đó, FIFA hủy kết quả và xử thua 0-3 đối với Malaysia trong các trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine do vi phạm quy định về cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa AFC sẽ tự động áp dụng hình thức xử phạt tương tự tại Asian Cup 2027.

Những tranh cãi nổ ra sau khi trang Seasia Goal tuyên bố Malaysia bị xử thua 0-3 trong các trận gặp Nepal và Việt Nam, thậm chí đối mặt nguy cơ bị cấm dự Asian Cup 2027 và 2031. Với tuyên bố mới nhất từ AFC, thông tin này hiện chỉ dừng ở mức suy đoán.

