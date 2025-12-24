Nếu được xử thắng Malaysia, Việt Nam có 'lên hạng' ở Nations League?

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đang rục rịch chuẩn bị tổ chức AFC Nations League giống UEFA Nations League và câu hỏi là Việt Nam sẽ đá ở League nào?

Tinh thần chiến thắng của Việt Nam đang dâng cao.

Trong bối cảnh AFC dự kiến mở rộng quy mô hạng đấu cao nhất để "cứu" các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, bóng đá Đông Nam Á cũng đang nín thở chờ đợi sự phân hạng.

Thể thức 16 đội gọi tên Thái Lan

Hiện có 2 phương án nổi bật là phương án chia 47 đội làm 3 League (mỗi League 16 đội, riêng League C - 15 đội) hoặc 4 League (mỗi League 12 đội, riêng League D - 11 đội). AFC nhiều khả năng lựa chọn một hướng đi "phình to" hơn với việc ấn định con số 16 đội cho cả League A và League B. Quyết định này, nếu được thông qua, không xuất phát từ sự hào phóng về cơ hội thi đấu, mà bắt nguồn từ bài toán kinh tế sống còn của giải đấu.

Nhìn vào bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Trung Quốc đang ở vị trí thứ 14 châu Á. Nếu AFC áp dụng mô hình 12 đội như châu Âu, đội tuyển đến từ thị trường tỷ dân này sẽ bị đẩy xuống chơi ở League B. Đây là kịch bản "ác mộng" về mặt thương mại mà AFC chắc chắn muốn tránh, bởi sự vắng mặt của Trung Quốc ở hạng đấu cao nhất đồng nghĩa với việc sụt giảm nghiêm trọng giá trị bản quyền truyền hình và sức hút tài trợ.

Việc nới rộng lên 16 đội chính là chiếc "phao cứu sinh" hợp lý hóa sự hiện diện của Trung Quốc trong nhóm tinh hoa. Đồng thời, sự thay đổi này tạo ra hiệu ứng dây chuyền tích cực cho khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Với 1.243 điểm và vị trí thứ 16 châu Á, Thái Lan vừa kịp lên chuyến tàu hạng sang.

FIFA chuẩn bị đem điểm của Malaysia cho Việt Nam.

Vị thế Hạt giống tại League B vừa sức hơn

Còn Việt Nam đang xếp thứ 19 châu Á với 1.189,5 điểm. Vậy điểm số Việt Nam sẽ ra sao nếu trận thua Malaysia 0-4 được xử thành thắng 3-0 do Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch sai.

Cần nhớ, việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu (vi phạm quy chế cư trú hoặc nguồn gốc) đã bị FIFA "tuýt còi" hàng loạt. Sau khi xử thua Malaysia trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, án phạt này chắc chắn sẽ áp dụng hồi tố lên trận đấu hồi tháng 6. Theo quy định của FIFA, kết quả này sẽ được đảo ngược thành chiến thắng 3-0 cho Việt Nam.

Tác động của phán quyết này lên bảng xếp hạng FIFA là cực lớn. Theo công thức Elo, Việt Nam được hoàn trả toàn bộ số điểm đã bị trừ sau trận thua (13.91 điểm), đồng thời cộng thêm số điểm thưởng cho một trận thắng (11.07 điểm). Qua tính toán chi tiết, tổng điểm của Việt Nam sẽ được cộng gần 25 điểm, tăng vọt lên hơn 1214 điểm.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế rằng con số 1.214 vẫn chưa đủ để giúp Việt Nam san lấp khoảng cách gần 30 điểm với Thái Lan (1.243 điểm) để chen chân vào Top 16 và giành vé vớt lên League A. Nhưng với số điểm 1.214, Việt Nam chắc chắn sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1 (Pot 1) của League B.

Điều này cũng không quá tệ. Về mặt tâm lý, Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là ứng cử viên thăng hạng của League B, thay vì tâm thế "kẻ lót đường" chật vật trụ hạng ở League A. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang-sik xây dựng lối chơi, tích lũy sự tự tin và chuẩn bị một nền tảng vững chắc cho sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam ở đẳng cấp cao nhất châu lục trong tương lai gần. Còn bước vào League A hiện giờ có lẽ hơi ngợp cho Việt Nam.