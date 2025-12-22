LĐBĐ Malaysia ra phán quyết vụ nhập tịch

Trưa 22/12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên tiếng sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trong nỗ lực xử lý khủng hoảng và khôi phục niềm tin.

FAM công bố những quyết định quan trọng sau cuộc họp diễn ra tại trụ sở chính và do Quyền Chủ tịch Datuk Wira Mohd Yusoff Mahadi chủ trì. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh FAM chịu sức ép lớn liên quan đến các vấn đề quản trị và tính minh bạch của bóng đá Malaysia.

Nội dung xoay quanh báo cáo từ Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu. Báo cáo chỉ ra hai vấn đề nghiêm trọng, gồm quy trình cấp quốc tịch Malaysia và hành vi làm giả, gian lận giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch.

Trên cơ sở đó, IIC đưa ra loạt khuyến nghị quan trọng như FAM cần lập tức trình báo cảnh sát để mở đường cho một cuộc điều tra toàn diện, đồng thời cải tổ công tác quản trị trong quy trình đăng ký cầu thủ nhập tịch, nhằm ngăn chặn những sai phạm tương tự tái diễn trong tương lai.

Tiếp thu các đề xuất này, FAM thống nhất 3 quyết định then chốt. Thứ nhất, FAM sẽ chính thức nộp đơn trình báo lên cảnh sát, đúng theo khuyến nghị của IIC. Thứ hai, Liên đoàn cam kết siết chặt và nâng cấp quy trình quản trị liên quan đến cầu thủ nhập tịch, bảo đảm không để xảy ra tình trạng cẩu thả hay gian lận hồ sơ trong thời gian tới.

Cuối cùng, lệnh đình chỉ công tác đối với Tổng Thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman vẫn được duy trì, đồng thời hồ sơ sẽ được chuyển lên Ủy ban Kỷ luật để xem xét và xử lý theo đúng quy trình.

Trong thời gian này, FIFA cũng sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập liên quan đến ông Noor Azman, cho thấy vụ việc không chỉ dừng lại ở phạm vi nội bộ mà thu hút sự quan tâm từ cơ quan quản lý bóng đá cao nhất thế giới.