Bóng đá Malaysia trước giờ công bố sự thật

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ lên tiếng làm rõ hàng loạt lùm xùm đang bủa vây tổ chức này tại cuộc họp báo đặc biệt diễn ra hôm nay (22/12) ở Kelana Jaya, bang Selangor.

Đây được xem là động thái bắt buộc trong bối cảnh FAM đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ dư luận trong nước lẫn các cơ quan quản lý bóng đá quốc tế.

Tâm điểm tranh cãi xuất phát từ báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu. Báo cáo này không thể xác định cá nhân hay bộ phận chịu trách nhiệm trong vụ làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Kết luận nửa vời ấy làm dấy lên nhiều hoài nghi về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của FAM.

Trong số các khuyến nghị được đưa ra, ủy ban đề xuất FAM lập tức trình báo cảnh sát để cơ quan chức năng tiến hành điều tra toàn diện nguồn gốc các tài liệu bị nghi làm giả, đồng thời xác định rõ trách nhiệm cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, ủy ban cũng yêu cầu FAM khởi động quy trình xử lý nội bộ đối với Tổng thư ký đang bị đình chỉ, Datuk Noor Azman Rahman, theo đúng trình tự pháp lý.

Tuy nhiên, tình hình càng trở nên rối rắm khi bản báo cáo được đăng tải trên trang web chính thức của FAM lại bị gỡ bỏ chỉ sau 24 giờ, làm dấy lên thêm nghi vấn về cách xử lý khủng hoảng của Liên đoàn.

Vụ nhập tịch khiến bóng đá Malaysia khủng hoảng.

Ở cấp độ quốc tế, FIFA áp đặt các án phạt bổ sung, trong đó có việc xử thua 0-3 đối với 3 trận giao hữu quốc tế của tuyển Malaysia gặp Cape Verde, Singapore và Palestine. FAM cũng bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng ra án phạt đối với FAM, dù các vi phạm không liên quan trực tiếp đến vụ nhập tịch. Trong trận vòng loại Asian Cup gặp Nepal ngày 18/11 tại sân Bukit Jalil, FAM bị phạt 2.000 USD vì để trận đấu khai cuộc chậm, cùng 10.000 USD do không đảm bảo cầu thủ Faisal Halim tham dự họp báo sau trận.

Cuộc họp báo sắp tới vì thế được kỳ vọng sẽ là dịp để FAM giải thích rõ ràng, trấn an dư luận và đưa ra lộ trình xử lý khủng hoảng đang ngày một phức tạp.