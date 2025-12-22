Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Việt Nam tăng mạnh, Malaysia tụt sâu trên BXH FIFA

  • Thứ hai, 22/12/2025 18:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bảng xếp hạng do FIFA công bố tối 22/12 ghi nhận những biến động đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á, trong đó Việt Nam và Malaysia trở thành hai điểm nhấn trái ngược.

Tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, còn Malaysia tụt dốc sâu.

Theo cập nhật của FIFA, tuyển Việt Nam tăng 3 bậc, vươn lên vị trí 107 thế giới, cùng Singapore trở thành đội tuyển tăng hạng mạnh nhất kỳ xếp hạng này. Việt Nam cũng là đại diện Đông Nam Á có bước tiến tích cực nhất về thứ hạng trong tháng 12, nhờ chuỗi kết quả khả quan.

Việc cải thiện điểm số (+5,89) phản ánh rõ nét quá trình ổn định lực lượng, duy trì phong độ và tích lũy điểm số hiệu quả của thầy trò HLV Kim Sang-sik, qua đó tiếp tục củng cố vị thế là một trong những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á hiện nay.

"Những chiến binh sao vàng" tiến sát top 100, trong khi Thái Lan giảm một bậc, xuống hạng 96. Trong bối cảnh khu vực châu Á có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc thăng hạng đều đặn được xem là tín hiệu tích cực cho tham vọng dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Malaysia trở thành đội tuyển gây thất vọng nhất trong kỳ xếp hạng lần này. Đội bóng áo vàng tụt 5 bậc, rơi xuống vị trí 121 thế giới, đồng thời là đội giảm thứ hạng nhiều nhất và mất điểm nhiều nhất trên BXH FIFA tháng 12, với mức giảm lên tới 22,52 điểm.

Điều này diễn ra trong bối cảnh bóng đá Malaysia đối mặt với hàng loạt vấn đề lùm xùm ngoài chuyên môn liên quan đến vụ ồn ào cầu thủ nhập tịch. "Hổ Malay" bị FIFA xử thua tới 3 trận nên số điểm giảm mạnh.

Nếu kết quả kháng cáo thất bại, Malaysia sẽ tiếp tục bị AFC xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 và thứ hạng sẽ còn bị giảm sâu.

Viet Nam anh 1

Thứ hạng của Việt Nam so với 3 đội tuyển hàng đầu khu vực gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
Viet Nam anh 2

BXH top 10 đội mạnh nhất không có sự thay đổi so với tháng trước.

LĐBĐ Malaysia ra phán quyết vụ nhập tịch

Trưa 22/12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên tiếng sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trong nỗ lực xử lý khủng hoảng và khôi phục niềm tin.

8 giờ trước

Bóng đá Malaysia trước giờ công bố sự thật

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ lên tiếng làm rõ hàng loạt lùm xùm đang bủa vây tổ chức này tại cuộc họp báo đặc biệt diễn ra hôm nay (22/12) ở Kelana Jaya, bang Selangor.

14 giờ trước

AFC phạt LĐBĐ Malaysia

Sau FIFA, tới lượt Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến hai vi phạm xảy ra tại đấu trường châu lục.

46:2776 hôm qua

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Việt Nam FIFA Việt Nam

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Hanh dong dep cua Fernandes hinh anh

Hành động đẹp của Fernandes

30 phút trước 20:00 22/12/2025

0

Bruno Fernandes ghi điểm trong mắt người hâm mộ MU bằng hành động tinh tế sau thất bại 1-2 trước Aston Villa đêm 21/12.

Thoi quen an uong cua Haaland gay chu y hinh anh

Thói quen ăn uống của Haaland gây chú ý

60 phút trước 19:30 22/12/2025

0

Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội bởi khoảnh khắc đời thường hài hước, khiến người hâm mộ thích thú.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý