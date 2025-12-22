Việt Nam tăng mạnh, Malaysia tụt sâu trên BXH FIFA

Bảng xếp hạng do FIFA công bố tối 22/12 ghi nhận những biến động đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á, trong đó Việt Nam và Malaysia trở thành hai điểm nhấn trái ngược.

Tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, còn Malaysia tụt dốc sâu.

Theo cập nhật của FIFA, tuyển Việt Nam tăng 3 bậc, vươn lên vị trí 107 thế giới, cùng Singapore trở thành đội tuyển tăng hạng mạnh nhất kỳ xếp hạng này. Việt Nam cũng là đại diện Đông Nam Á có bước tiến tích cực nhất về thứ hạng trong tháng 12, nhờ chuỗi kết quả khả quan.

Việc cải thiện điểm số (+5,89) phản ánh rõ nét quá trình ổn định lực lượng, duy trì phong độ và tích lũy điểm số hiệu quả của thầy trò HLV Kim Sang-sik, qua đó tiếp tục củng cố vị thế là một trong những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á hiện nay.

"Những chiến binh sao vàng" tiến sát top 100, trong khi Thái Lan giảm một bậc, xuống hạng 96. Trong bối cảnh khu vực châu Á có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc thăng hạng đều đặn được xem là tín hiệu tích cực cho tham vọng dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Malaysia trở thành đội tuyển gây thất vọng nhất trong kỳ xếp hạng lần này. Đội bóng áo vàng tụt 5 bậc, rơi xuống vị trí 121 thế giới, đồng thời là đội giảm thứ hạng nhiều nhất và mất điểm nhiều nhất trên BXH FIFA tháng 12, với mức giảm lên tới 22,52 điểm.

Điều này diễn ra trong bối cảnh bóng đá Malaysia đối mặt với hàng loạt vấn đề lùm xùm ngoài chuyên môn liên quan đến vụ ồn ào cầu thủ nhập tịch. "Hổ Malay" bị FIFA xử thua tới 3 trận nên số điểm giảm mạnh.

Nếu kết quả kháng cáo thất bại, Malaysia sẽ tiếp tục bị AFC xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 và thứ hạng sẽ còn bị giảm sâu.

Thứ hạng của Việt Nam so với 3 đội tuyển hàng đầu khu vực gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

BXH top 10 đội mạnh nhất không có sự thay đổi so với tháng trước.