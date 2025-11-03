Haaland thăng hoa

Rạng sáng 3/11, Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp giúp Man City đánh bại Bournemouth 3-1 trên sân nhà ở vòng 10 Premier League.

Haaland ghi cú đúp trong 4 trận sân nhà liên tiếp.

Man City tìm lại niềm vui chiến thắng bằng việc hạ gục "ngựa ô" Bournemouth. Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola trở lại vị trí thứ 2 với 19 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 6 điểm. Đội chủ sân Etihad còn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng trước Bournemouth vứi 16 chiến thắng trong 17 lần đối đầu.

Dù Bournemouth tưởng như đã có bàn mở tỷ số chỉ sau 45 giây khi Eli Junior Kroupi dứt điểm tung lưới, nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Đội khách tiếp tục dâng cao với ý định phủ đầu, nhưng đã bị Man City trừng phạt bằng một pha phản công sắc lẹm. Phút 17, Erling Haaland nhận đường chuyền của Rayan Cherki, bứt tốc rồi dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số.

Bàn thua không làm giảm ý chí của Bournemouth. Phút 25, Tyler Adams tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm để gỡ hòa 1-1. Dẫu vậy, Haaland một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng thứ 13 ở Premier League mùa này, giúp City dẫn lại 2-1 ở phút 33. Trong cả hai pha lập công, Haaland đều cho thấy tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm vượt trội.

Theo Opta, Haaland là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Premier League ghi 2 bàn trở lên trong 4 trận liên tiếp trên sân nhà. Trước đó, chỉ có Robbie Fowler (4 trận liền ở mùa 1995/1996) và Luis Suarez (5 trận liền trong năm 2013).

Sang hiệp hai, Bournemouth vùng lên mạnh mẽ nhưng Gianluigi Donnarumma chơi chắc chắn, cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Kroupi. Phút 68, Phil Foden kiến tạo tinh tế để Nico O’Reilly ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm quý giá giúp Manchester City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua song mã trên đỉnh Premier League, trong khi Bournemouth tụt xuống vị trí thứ tư.

Bảng xếp hạng Premier League.