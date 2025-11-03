Tiền đạo Nhật Bản tiếp tục khuynh đảo giải Hà Lan

Ayase Ueda thể hiện phong độ bùng nổ tại giải VĐQG Hà Lan khi góp công lớn giúp Feyenoord đánh bại Volendam 3-1 ở vòng 11 hôm 2/11.

Ueda rực sáng ở Hà Lan.

Trên sân nhà, Ueda ghi cú đúp ở các phút 19 và 89, mang về 3 điểm cho Feyenoord. Đây đã là bàn thắng thứ 13 của tuyển thủ Nhật Bản sau 11 trận tại Eredivisie mùa này.

Ueda hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu, bỏ xa người đứng thứ hai là Ismael Saibari đến 5 bàn. Truyền thông Hà Lan không tiếc lời khen ngợi "số 9" của Feyenoord. Tờ Telegraaf mô tả: “Không thể tin nổi Ueda! Anh ấy là sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, sự chuẩn xác trong các pha dứt điểm và bản năng sát thủ đáng gờm".

Trước lượt trận cuối tuần qua, Ueda trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng tại Eredivisie.

Thành công của Ueda càng trở nên ấn tượng nếu nhìn lại hành trình của anh tại châu Âu. Gia nhập Feyenoord năm 2023 với mức phí 8 triệu euro, tiền đạo 27 tuổi từng mất nhiều thời gian để thích nghi với lối chơi nhanh và giàu thể lực của Eredivisie. Mùa trước, anh chỉ ghi được 9 bàn trên mọi đấu trường.

Nhưng chỉ sau hơn hai năm gắn bó, Ueda "lột xác" mạnh mẽ. Anh không chỉ là chân sút chủ lực của Feyenoord mà còn trở thành trụ cột của tuyển Nhật Bản.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Ueda hoàn toàn có thể giúp Feyenoord cạnh tranh ngôi vô địch, thậm chí trở thành tiền đạo châu Á hay nhất lịch sử giải Hà Lan.

