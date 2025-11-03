Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội bét bảng Hà Lan tạo địa chấn với chiến thắng 8-2

  • Thứ hai, 3/11/2025 05:42 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Heracles Almelo, đội bóng đang ngự trị vị trí chót bảng tại giải VĐQG Hà Lan, vừa tạo nên kỳ tích khi thắng 8-2 .

Heracles Almelo đi vào lịch sử sau chiến thắng 8-2.

Trước trận, Heracles Almelo chỉ vỏn vẹn ghi được 7 bàn thắng sau 10 vòng đấu đầu tiên, con số khiến họ bị "đóng băng" ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Với trung bình chưa đến 1 bàn mỗi trận, hàng công của thầy trò HLV John Lammers bị chỉ trích nặng nề, thậm chí bị ví như "cỗ máy không biết ghi bàn". Các chuyên gia dự đoán họ là ứng cử viên sáng giá cho suất xuống hạng sớm, khi hàng thủ cũng thủng lưới quá nhiều.

Nhưng rồi, điều không tưởng đã xảy ra tại sân nhà Erve Asito. Trong cuộc đối đầu với PEC Zwolle, Heracles nã vào lưới đối phương 8 bàn. Kết quả này cũng đưa Heracles đi vào lịch sử với tư cách đội bóng xếp chót bảng đầu tiên ghi được đến 8 bàn trong một trận đấu ở top 10 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Ở các giải khác như La Liga, Serie A, Premier League hay Bundesliga, chưa từng có đội bét bảng nào ghi tới 8 bàn trong một trận.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa, cơn mưa bàn thắng của Heracles ở trận đấu vừa qua chỉ đến từ phút 18, thời điểm họ bị dẫn trước 0-1. Từ phút 18 đến phút 89, chủ nhà ghi 8 bàn, đạt tỷ lệ chưa đến 9 phút một bàn thắng.

