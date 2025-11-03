Kane gây sốc khi muốn rời Bayern

Harry Kane khiến làng bóng đá châu Âu chấn động khi cân nhắc rời khỏi đội bóng Đức sau mùa giải này.

Kane bùng nổ trong màu áo Bayern.

Theo Goal và Mundo Deportivo, tiền đạo 32 tuổi có thể thực hiện cú chuyển nhượng bom tấn đến Barcelona vào mùa hè tới. Kane gia nhập Bayern từ Tottenham Hotspur hè 2023 với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2027. Tuy nhiên, trong thỏa thuận này tồn tại một điều khoản giải phóng đặc biệt, cho phép anh rời Allianz Arena chỉ với mức phí 57 triệu bảng (khoảng 65 triệu euro) bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Con số này được đánh giá là "hời" đối với một cầu thủ đang thể hiện phong độ đáng nể như Kane. Sự bất ngờ càng lớn khi Bayern đang xây dựng đội hình xung quanh Kane như trụ cột chính. Việc anh muốn ra đi có thể xuất phát từ mong muốn chinh phục những thử thách mới, đặc biệt tại La Liga, nơi Barcelona đang tìm kiếm một số 9 chất lượng để thay thế Robert Lewandowski đã lớn tuổi.

Thương vụ này sẽ xảy ra nếu Kane thông báo ý định rời đi cho Bayern trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 khép lại. Chân sút người Anh rất muốn thử sức tại La Liga, và tin rằng lối chơi tấn công của Barca sẽ giúp anh giành Quả bóng vàng.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là cú sốc lớn cho Bayern, vốn đang dẫn đầu Bundesliga và nhắm đến chức vô địch Champions League. Kane cũng đang trải qua khởi đầu bùng nổ trong màu áo Bayern Munich ở mùa giải 2025/26.

Dù bước sang tuổi 32, Kane vẫn chứng tỏ mình là “cỗ máy ghi bàn” thực thụ ở châu Âu. Đội trưởng tuyển Anh ghi 22 bàn sau 14 trận đầu tiên mùa 2025/26 cho Bayern Munich - trung bình khoảng 1,57 bàn/trận. Thành tích này vượt qua cả những ngày rực rỡ nhất của hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo khi còn chơi ở châu Âu.