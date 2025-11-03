Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngả mũ trước Modric

  Thứ hai, 3/11/2025 04:59 (GMT+7)
Rạng sáng 3/11, lão tướng người Croatia cùng đồng đội đánh bại Roma 1-0 ở vòng 10 Serie A.

Modric đến Milan không phải để dưỡng già.

Kể từ khi gia nhập AC Milan, Luka Modric đá chính mọi trận đấu tại Serie A, trong đó có đến 7 lần chơi trọn vẹn 90 phút, con số quá ấn tượng với một cầu thủ đã 40 tuổi.

Ở trận cầu tâm điểm vòng 10, Modric tiếp tục thi đấu ấn tượng, giúp Milan làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian. Cựu sao Real Madrid sở hữu những thống kê tốt như chuyền chính xác 88%, tạo 1 cơ hội, chuyền chính xác 89% ở một phần ba sân đối phương, thực hiện 5 đường chuyền dài chính xác (cao nhất trên sân), thắng tranh chấp 2 lần, phá bóng 2 lần.

Theo Flashscore, Modric được chấm 7,5 điểm, chỉ xếp sau cầu thủ ghi bàn duy nhất trận, Strahinja Pavlovic (8,1 điểm) và chủ nhân pha cản phạt đền, Mike Maignan (8,5 điểm).

Khoảnh khắc định đoạt màn so tài trên sân San Siro đến ở phút 39. Milan tổ chức một đợt phản công chớp nhoáng. Rafael Leao đột phá xuống đáy biên rồi trả ngược vừa tầm để Pavlovic dứt điểm cận thành, mang niềm vui cho CĐV chủ nhà.

Sau khi có bàn thắng, Milan chủ động chơi chậm, chắc. Đến phút 82, Roma bất ngờ có cơ hội gỡ hòa, sau tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Youssouf Fofana. Từ chấm phạt đền, Paulo Dybala tung cú đá đưa bóng vào góc xa bên phải nhưng bị Maignan bắt bài.

Roma bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để lật ngược tình thế, qua đó chấp nhận trắng tay rời San Siro. Kết quả này giúp Milan chiếm vị trí thứ 3 của chính Roma và chỉ còn kém ngôi đầu của Napoli 1 điểm. Cuộc đua vô địch Serie A mùa này diễn ra kịch tính, khi khoảng cách giữa Napoli với đội đứng thứ 6, Juventus chỉ là 4 điểm.

Milan dau Roma anh 1

Bảng xếp hạng Serie A.

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

