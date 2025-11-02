Vardy tiếp tục khuấy đảo Serie A

Rạng sáng 2/11, Jamie Vardy ghi bàn thắng thứ hai tại Serie A, khi Cremonese để thua Juventus 1-2 tại vòng 10.

Jamie Vardy thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Italy trong màu áo Cremonese.

Phút 83, khi Cremonese đang bị dẫn 0-2 và ai cũng tưởng trận đấu đã an bài, Dennis Johnsen tung đường chuyền dài vượt tuyến để Vardy lao xuống. Trung phong người Anh chiến thắng trong tranh chấp tay đôi với Federico Gatti, đàn em trẻ hơn mình 11 tuổi.

Vardy sau đó đánh bại thủ môn của Juventus, Di Gregorio, bằng cú sút chéo góc vào góc xa dưới cùng, ghi bàn thắng thứ 2 tại Serie A mùa này. Trước đó, tại vòng 8, Vardy đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A, giúp Cremonese cầm hòa Atalanta 1-1.

Ở tuổi 38, cựu ngôi sao Leicester City vẫn chứng tỏ phong độ ấn tượng và sự thích nghi đáng kinh ngạc tại giải đấu hàng đầu Italy. Hai pha lập công ở 3 vòng gần nhất không chỉ đánh dấu cột mốc cá nhân mà còn thể hiện bản lĩnh của một lão tướng từng làm nên lịch sử tại Premier League.

Vardy cũng xua tan mọi nghi ngờ về thể lực của anh ở độ tuổi 38. Mặc dù Cremonese không thể giành chiến thắng trước Juventus, bàn thắng của Vardy là tín hiệu tích cực cho đội bóng tân binh.

Sau 10 vòng, Cremonese giành 14 điểm, chỉ để thua 2 trận và đang là bất ngờ lớn của Serie A mùa này. Về phần Juventus, sau khi sa thải HLV Igor Tudor, "Bà đầm già" đang hồi sinh với hai chiến thắng liên tiếp.

Hồi giữa tuần, họ đánh bại Udinese 3-1 dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Massimo Brambilla. Chiến thắng trước Cremonese cũng là trận ra mắt của tân HLV Spalletti.