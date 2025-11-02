Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vardy tiếp tục khuấy đảo Serie A

  • Chủ nhật, 2/11/2025 05:47 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Rạng sáng 2/11, Jamie Vardy ghi bàn thắng thứ hai tại Serie A, khi Cremonese để thua Juventus 1-2 tại vòng 10.

Jamie Vardy thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Italy trong màu áo Cremonese.

Phút 83, khi Cremonese đang bị dẫn 0-2 và ai cũng tưởng trận đấu đã an bài, Dennis Johnsen tung đường chuyền dài vượt tuyến để Vardy lao xuống. Trung phong người Anh chiến thắng trong tranh chấp tay đôi với Federico Gatti, đàn em trẻ hơn mình 11 tuổi.

Vardy sau đó đánh bại thủ môn của Juventus, Di Gregorio, bằng cú sút chéo góc vào góc xa dưới cùng, ghi bàn thắng thứ 2 tại Serie A mùa này. Trước đó, tại vòng 8, Vardy đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A, giúp Cremonese cầm hòa Atalanta 1-1.

Ở tuổi 38, cựu ngôi sao Leicester City vẫn chứng tỏ phong độ ấn tượng và sự thích nghi đáng kinh ngạc tại giải đấu hàng đầu Italy. Hai pha lập công ở 3 vòng gần nhất không chỉ đánh dấu cột mốc cá nhân mà còn thể hiện bản lĩnh của một lão tướng từng làm nên lịch sử tại Premier League.

Vardy cũng xua tan mọi nghi ngờ về thể lực của anh ở độ tuổi 38. Mặc dù Cremonese không thể giành chiến thắng trước Juventus, bàn thắng của Vardy là tín hiệu tích cực cho đội bóng tân binh.

Sau 10 vòng, Cremonese giành 14 điểm, chỉ để thua 2 trận và đang là bất ngờ lớn của Serie A mùa này. Về phần Juventus, sau khi sa thải HLV Igor Tudor, "Bà đầm già" đang hồi sinh với hai chiến thắng liên tiếp.

Hồi giữa tuần, họ đánh bại Udinese 3-1 dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Massimo Brambilla. Chiến thắng trước Cremonese cũng là trận ra mắt của tân HLV Spalletti.

Balotelli hả hê khi HLV Vieira bị sa thải

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Patrick Vieira bị Genoa sa thải, tiền đạo Mario Balotelli đã gửi thông điệp gay gắt nhắm vào cựu HLV của mình.

22 phút trước

Neymar tái xuất ấn tượng

Rạng sáng 2/11, Neymar chính thức trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ và câu lạc bộ Santos.

23 phút trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Jamie Vardy Leicester Cremonese

  • Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    • Thành lập: 1884
    • Sân vận động: King Power

Đọc tiếp

MU chua cho fan cat toc hinh anh

MU chưa cho fan cắt tóc

17 phút trước 05:47 2/11/2025

0

Frank Ilett - cổ động viên trung thành của MU đang sống tại Tây Ban Nha, lại phải tạm gác kéo thêm một lần nữa.

Fan MU doi gach ten Dalot hinh anh

Fan MU đòi gạch tên Dalot

20 phút trước 05:45 2/11/2025

0

Đêm 1/11, Diogo Dalot trở thành tâm điểm chỉ trích khi MU để Nottingham Forest cầm hòa 2-2 thuộc vòng 10 Premier League.

Garnacho lai to thai do hinh anh

Garnacho lại tỏ thái độ

20 phút trước 05:44 2/11/2025

0

Rạng sáng 2/11, Alejandro Garnacho bị soi vì phản ứng khi bị thay ra trận Chelsea thắng Tottenham 1-0 thuộc vòng 10 Premier League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý