Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar tái xuất ấn tượng

  • Chủ nhật, 2/11/2025 05:42 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Rạng sáng 2/11, Neymar chính thức trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ và câu lạc bộ Santos.

Neymar có thể ở lại Santos.

Trong trận hoà 1-1 thuộc vòng 31 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) giữa Santos và Fortaleza, Neymar được HLV cho vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 68. Đây là lần đầu tiên anh ra sân kể từ ngày 14/9, khi dính chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu hàng tuần lễ.

Sự tái xuất của cầu thủ 32 tuổi không chỉ là khoảnh khắc được mong đợi mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình hồi phục của anh. Mùa giải này, vì thi đấu hạn chế, Neymar chỉ ghi được 3 bàn thắng tại Brasileirão – con số khiêm tốn so với kỳ vọng.

Trận đấu với Fortaleza là cơ hội để Neymar lấy lại phong độ, chứng minh giá trị và góp phần giúp Santos trong cuộc đua tranh tại giải đấu. Dù chỉ chơi hơn 20 phút cuối, Neymar vẫn thể hiện đẳng cấp với các pha xử lý. Anh thậm chí suýt ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp.

Trước khi Neymar vào sân, Santos bị Fortaleza dẫn 0-1 từ phút 35. Nhưng chỉ 6 phút từ khi siêu sao Brazil tái xuất, đội chủ nhà đã có bàn gỡ 1-1 chung cuộc.

Sự trở lại của Neymar là tin vui cho Santos trong cuộc đua trụ hạng mùa này. Santos hiện đứng thứ 16 trên BXH, chỉ cách nhóm rớt hạng 2 điểm.

Dù đang phải vật lộn để trụ hạng tại giải quốc nội, CLB Brazil vẫn xem Neymar là trung tâm trong dự án tái thiết đội bóng. Chấn thương khiến quãng thời gian trở lại của Neymar tại Santos chưa đạt như kỳ vọng, nhưng mối quan hệ giữa anh và CLB vẫn rất tốt đẹp. Hai bên được cho là đã có những thỏa thuận miệng về việc ngồi lại đàm phán sau khi mùa giải 2025 khép lại.

Bàn thắng của MU khiến fan phẫn nộ

Tối 1/11, trận Nottingham Forest gặp Manchester United thuộc vòng 10 Premier League bùng nổ tranh cãi dữ dội quanh bàn mở tỷ số của Casemiro.

7 giờ trước

Tường Linh

Neymar Neymar Santos

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

MU chua cho fan cat toc hinh anh

MU chưa cho fan cắt tóc

14 phút trước 05:47 2/11/2025

0

Frank Ilett - cổ động viên trung thành của MU đang sống tại Tây Ban Nha, lại phải tạm gác kéo thêm một lần nữa.

Fan MU doi gach ten Dalot hinh anh

Fan MU đòi gạch tên Dalot

17 phút trước 05:45 2/11/2025

0

Đêm 1/11, Diogo Dalot trở thành tâm điểm chỉ trích khi MU để Nottingham Forest cầm hòa 2-2 thuộc vòng 10 Premier League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý