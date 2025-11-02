Neymar tái xuất ấn tượng

Rạng sáng 2/11, Neymar chính thức trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ và câu lạc bộ Santos.

Neymar có thể ở lại Santos.

Trong trận hoà 1-1 thuộc vòng 31 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) giữa Santos và Fortaleza, Neymar được HLV cho vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 68. Đây là lần đầu tiên anh ra sân kể từ ngày 14/9, khi dính chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu hàng tuần lễ.

Sự tái xuất của cầu thủ 32 tuổi không chỉ là khoảnh khắc được mong đợi mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình hồi phục của anh. Mùa giải này, vì thi đấu hạn chế, Neymar chỉ ghi được 3 bàn thắng tại Brasileirão – con số khiêm tốn so với kỳ vọng.

Trận đấu với Fortaleza là cơ hội để Neymar lấy lại phong độ, chứng minh giá trị và góp phần giúp Santos trong cuộc đua tranh tại giải đấu. Dù chỉ chơi hơn 20 phút cuối, Neymar vẫn thể hiện đẳng cấp với các pha xử lý. Anh thậm chí suýt ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp.

Trước khi Neymar vào sân, Santos bị Fortaleza dẫn 0-1 từ phút 35. Nhưng chỉ 6 phút từ khi siêu sao Brazil tái xuất, đội chủ nhà đã có bàn gỡ 1-1 chung cuộc.

Sự trở lại của Neymar là tin vui cho Santos trong cuộc đua trụ hạng mùa này. Santos hiện đứng thứ 16 trên BXH, chỉ cách nhóm rớt hạng 2 điểm.

Dù đang phải vật lộn để trụ hạng tại giải quốc nội, CLB Brazil vẫn xem Neymar là trung tâm trong dự án tái thiết đội bóng. Chấn thương khiến quãng thời gian trở lại của Neymar tại Santos chưa đạt như kỳ vọng, nhưng mối quan hệ giữa anh và CLB vẫn rất tốt đẹp. Hai bên được cho là đã có những thỏa thuận miệng về việc ngồi lại đàm phán sau khi mùa giải 2025 khép lại.