Balotelli hả hê khi HLV Vieira bị sa thải

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Patrick Vieira bị Genoa sa thải, tiền đạo Mario Balotelli đã gửi thông điệp gay gắt nhắm vào cựu HLV của mình.

Trong quá khứ, Vieira và Balotelli từng có mâu thuẫn tại Nice và sau này ở Genoa.

Huyền thoại Premier League, Patrick Vieira vừa bị Genoa chấm dứt hợp đồng sau chưa đầy một năm dẫn dắt, khi đội bóng này đang nằm ở đáy bảng xếp hạng Serie A vì khởi đầu mùa giải 2025/26 tồi tệ.

Ngay sau khi Genoa thông báo sa thải Vieira, Balotelli đã chế nhạo HLV cũ, cho rằng Vieira "bị nghiệp quật". Cựu sao Manchester City đăng tải một thông điệp dài trên Instagram nhằm thẳng vào ông thầy cũ.

Anh viết: "Nghiệp quật rồi đấy. Chúa thấy hết mọi thứ và sẽ lo phần còn lại. Giờ đây Genoa có thể tập trung vào những người thực sự yêu mến môi trường, cổ động viên và huy hiệu câu lạc bộ, những người tin tưởng sâu sắc rằng Genoa xứng đáng ở vị thế cao nhất."

"Công việc xuất sắc của Gilardino và Zangrillo không hề uổng phí. Nó chỉ bị khai thác một cách ích kỷ và thiếu trung thực bởi những kẻ kế nhiệm, lợi dụng những gì họ đã xây dựng bằng sự kiên trì, tôn trọng và đam mê", Balotelli ám chỉ HLV Vieira đã phá hoại Genoa hai mùa qua.

Balotelli và Vieira có lịch sử quan hệ phức tạp, từng nhiều lần đối đầu. Tiền đạo người Italy từng thi đấu dưới quyền Vieira tại Nice trước khi chuyển đến Genoa vào tháng 10/2024. Khi đó, HLV Gilardino của Genoa là người trực tiếp chiêu mộ Balotelli, nhưng khi Vieira ngồi vào ghế nóng của CLB thay người tiền nhiệm, cựu tuyển thủ Pháp gạch tên "Super Mario".

Genoa sau đó chấm dứt hợp đồng sớm với Balotelli. Kể từ khi đến đây, tiền đạo này thất nghiệp và chưa tìm được bến đỗ mới. Trong thời gian làm việc chung tại Pháp, Vieira từng nhận xét rằng tư duy của Balotelli "không phù hợp với môn thể thao đồng đội" và "rất khó để làm việc với anh ấy".

Vì thế, dễ hiểu khi Vieira dẫn Genoa mùa trước, ông yêu cầu CLB chấm dứt hợp đồng với Balotelli.