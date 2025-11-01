Yamal chia tay bạn gái

Ngôi sao sinh năm 2007 thông báo anh và ca sĩ Nicky Nicole đã chấm dứt mối quan hệ chỉ sau 3 tháng.

Yamal kết thúc chuyện tình tranh cãi.

"Chúng tôi chỉ đơn giản quyết định không tiếp tục bên nhau và thế là xong. Mọi lời đồn đại đều không chính xác. Chúng tôi không có bất kỳ vấn đề gì về sự không chung thủy", Diaro Sport dẫn lại phát biểu của Lamine Yamal.

Trên trang cá nhân, Yamal cũng xóa toàn bộ hình ảnh thân mật với Nicky Nicole. Động thái này như ngầm xác nhận chuyện tình tan vỡ.

Thông tin gây sốc được Yamal tiết lộ ngay sau chuyến du lịch đến Italy. Tại đây, sao trẻ của Barca dính tin đồn "ngoại tình". Truyền thông tiết lộ chủ nhân Quả bóng bạc 2025 dành buổi tối bên cạnh người mẫu Anna Gegnoso.

Sao trẻ sinh năm 2007 trở thành tâm điểm chú ý thời gian gần đây nhưng không bởi màn trình diễn trên sân cỏ. Theo El Nacional, nhiều cầu thủ Barcelona bày tỏ lo ngại về thái độ và hành vi của Lamine Yamal suốt thời gian qua.

"Các ngôi sao của Barca cho rằng Yamal không có định hướng phù hợp và có thể rẽ theo một hướng nguy hiểm, khiến sự nghiệp sa sút", tờ báo Tây Ban Nha viết.

Tuần trước, Barca tổ chức cuộc họp bất thường với người đại diện của Yamal, Jorge Mendes. Đôi bên thống nhất sẽ theo dõi chặt chẽ và tư vấn cụ thể hơn cho cầu thủ sinh năm 2007 để anh giữ vững đôi chân trên mặt đất.