Cha Yamal lại gây tranh cãi

Mounir Nasraoui – cha của thần đồng Lamine Yamal – tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau động thái gây chú ý.

Ông Mounir Nasraoui, cha của Lamine Yamal, khiến mạng xã hội dậy sóng.

Theo Sport, cha ruột của thần đồng Yamal, một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi liên tục lên tiếng chỉ trích truyền thông, người hâm mộ và cả nội bộ Barcelona vì cho rằng con trai mình đang bị đối xử tệ bạc trên mọi mặt trận.

Các nguồn tin thân cận với gia đình Yamal cho biết ông Nasraoui rất phẫn nộ khi con trai bị chỉ trích sau trận El Clasico. Ông thậm chí còn cho rằng Yamal đang bị “bóc lột và hủy hoại” bởi truyền thông, CLB và cả chính người hâm mộ. Cha Yamal sẵn sàng hành động quyết liệt để bảo vệ con mình.

Trong quá khứ, ông Nasraoui từng gửi đơn lên Cơ quan bảo vệ trẻ em Tây Ban Nha, gọi con trai là “nạn nhân của môi trường độc hại”. Ông so sánh Yamal với những tài năng bị “đốt cháy” sớm vì áp lực. Nhưng chính những hành động bốc đồng kể của ông lại khiến mọi thứ thêm rối.

Theo nguồn tin từ phòng thay đồ CLB, một số đồng đội của Yamal và thành viên ban lãnh đạo Barca đang rất không hài lòng với ông Nasraoui vì những hành động gây tranh cãi. Thậm chí có ý kiến cho rằng ông đang “cản trở sự phát triển” của Yamal.