Đường thoát cho bóng đá Malaysia

Vẫn còn hy vọng cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch đang bị cáo buộc sai phạm. Con đường thoát khỏi án phạt có thể không nằm ở tòa án, mà ở bàn cờ ngoại giao.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang vướng rắc rối.

Bóng đá không chỉ là cuộc chơi của 22 con người trên sân. Ở cấp độ cao nhất, đó còn là trò chơi của quyền lực và ảnh hưởng. FIFA, tổ chức được xem là “chính phủ toàn cầu” của bóng đá, từ lâu đã vận hành như một thiết chế chính trị thực thụ. Mọi quyết định, dù mang danh nghĩa kỷ luật hay phát triển, đều ít nhiều bị chi phối bởi các mối quan hệ và sức mạnh mềm giữa các quốc gia thành viên.

Trong thế giới ấy, lập luận pháp lý không phải lúc nào cũng quyết định tất cả. Đôi khi, một cuộc điện thoại đúng lúc lại có sức nặng hơn cả trăm trang biện hộ.

Indonesia là ví dụ điển hình. Sau thảm kịch sân Kanjuruhan năm 2022 khiến hơn 135 người thiệt mạng, cả thế giới chờ đợi án phạt nghiêm khắc từ FIFA. Nhưng chỉ một tuần sau, Tổng thống Joko Widodo tuyên bố Indonesia sẽ không bị trừng phạt. Không chỉ thoát án, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino còn đến Jakarta, bắt tay và chơi bóng cùng các quan chức địa phương.

Phía sau sự khoan dung ấy là một chiến lược ngoại giao tinh tế. Hai ngày sau thảm kịch, Tổng thống Widodo gọi trực tiếp cho Infantino. Bốn ngày sau, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia, Erick Thohir gặp người đứng đầu FIFA tại Doha, mang theo thư tay của tổng thống. Chỉ hai cuộc tiếp xúc, và Indonesia thoát khỏi cơn bão chỉ trích.

Malaysia có thể học được điều này. Vụ việc liên quan đến hồ sơ nhập tịch của bảy tuyển thủ, khiến FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (gần 2 triệu ringgit) và các cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng, đang đặt bóng đá nước này vào thế khó. Dù FAM gửi đơn kháng cáo, niềm hy vọng thực sự có thể đến từ con đường ngoại giao, chứ không chỉ nằm trong văn bản pháp lý.

LĐBĐ Malaysia đang bị chỉ trích.

Hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua, nơi Thủ tướng Anwar Ibrahim có mặt cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, có thể đã tạo ra cơ hội cho Malaysia thể hiện thiện chí. Ảnh hưởng của ông Anwar trong khu vực, cùng mọi cuộc trao đổi nếu có với lãnh đạo FIFA, có thể tác động đáng kể đến cách vụ việc này được xem xét.

Bởi lẽ, trong hệ thống FIFA, quan hệ chính trị và uy tín quốc gia vẫn là những yếu tố khó bỏ qua. Một cách tiếp cận mềm mỏng, khiêm tốn và có trách nhiệm có thể giúp FAM giành lại phần nào thiện cảm, đặc biệt trong bối cảnh Đông Nam Á ngày càng đóng vai trò lớn trong chiến lược mở rộng của FIFA.

Cánh cửa khoan hồng vẫn còn mở. Nhưng để bước qua, Malaysia cần nhiều hơn là các lý lẽ pháp lý. Họ cần khéo léo, cầu thị và hiểu rằng cuộc chiến này không chỉ diễn ra trên giấy tờ, mà trong hậu trường, nơi bóng đá và chính trị luôn song hành.

Nếu Indonesia từng thoát khỏi cơn bão nhờ một cú điện thoại, thì Malaysia cũng có thể làm điều tương tự, miễn là họ biết cách nói đúng ngôn ngữ của FIFA: ngôn ngữ của ngoại giao và sự tôn trọng.