Lý do FIFA chưa công bố án phạt Malaysia

FIFA khả năng đưa ra phán quyết đối với bóng đá Malaysia trong hôm nay (31/10) để không ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu và công tác chuẩn bị của AFC.

Khả năng bóng đá Malaysia sẽ biết số phận trong hôm nay.

Theo Stadium Astro (Malaysia), Ủy ban Kháng cáo của FIFA sẽ tiến hành phiên điều trần trong hôm nay (31/10) tại Miami, Mỹ, liên quan đến vụ việc giả mạo hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Phán quyết cuối cùng dự kiến được công bố vài giờ sau khi phiên điều trần khép lại.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định chuẩn bị sẵn cho mọi kịch bản, kể cả đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) nếu kết quả kháng cáo bất lợi. "Chúng tôi tin vào tính minh bạch và công bằng của quy trình, nhưng nếu cần, FAM sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc để bảo vệ quyền lợi của bóng đá Malaysia", đại diện FAM cho biết.

Trong khi đó, phát biểu tại Kuala Lumpur chiều 30/10, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - ông Seri Windsor Paul John, nhấn mạnh yếu tố thời gian đang trở nên cấp bách. Ông cho biết: "Chúng tôi cần có kết quả cuối cùng trước ngày 31/3/2026, vì ngay sau trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup, AFC phải chuẩn bị cho lễ bốc thăm. Để đảm bảo tiến độ, chúng tôi cần biết chính xác đội nào ở bảng đấu của Malaysia được công nhận quyền đi tiếp".

Điều này đồng nghĩa FIFA buộc phải đưa ra phán quyết trong hôm nay để không ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu và công tác chuẩn bị của AFC. Trong trường hợp quyết định bị trì hoãn, khả năng toàn bộ cục diện bảng đấu của Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 có thể bị đảo lộn.

Tính đến sáng nay, truyền thông Malaysia vẫn theo sát diễn biến tại Miami, với hy vọng phiên điều trần sẽ mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, nếu phán quyết bất lợi, tuyển Malaysia có thể đối mặt nguy cơ bị tước quyền dự Asian Cup – kịch bản được xem là thảm họa cho bóng đá nước này.