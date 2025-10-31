'Đa số tuyển thủ Malaysia là cầu thủ nội'

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh khẳng định các đội tuyển bóng đá quốc gia không hề bị “phủ sóng” bởi cầu thủ nhập tịch, khi phần lớn thành viên hiện nay đều là người bản địa.

Tuyển Malaysia vẫn có nhiều cầu thủ nội thi đấu ấn tượng.

Phát biểu trước Quốc hội trong phiên thảo luận ngân sách 2026, bà Hannah cho biết đội tuyển quốc gia hiện có 7 cầu thủ lai hoặc gốc ngoại, trong khi đội U23 chỉ có 1 người. Ở các tuyến trẻ hơn như U19 và U17, toàn bộ cầu thủ đều là người Malaysia. Với tuyển nữ, chỉ có 1 cầu thủ lai trong đội hình chính, còn lại đều sinh ra trong nước.

“Người ta thường nghĩ chúng ta phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch, nhưng điều đó không đúng. Số liệu cho thấy cầu thủ nội vẫn được trao cơ hội công bằng”, bà nói.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch chỉ là giải pháp bổ sung, không làm mất cơ hội của tài năng trẻ trong nước. Bà cũng bác bỏ quan điểm cho rằng việc này làm suy yếu hệ thống đào tạo nền tảng.

Trong cùng bài phát biểu, bà Hannah đề cập đến Học viện Mokhtar Dahari và kế hoạch chuyển Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) trở lại cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) quản lý. Theo bà, AFC đang tiến hành rà soát, và việc để FAM dẫn dắt là “điều tự nhiên” cho phát triển dài hạn của bóng đá trẻ.

Ra đời năm 2014, NFDP từng được xem là bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ Malaysia, góp phần cung cấp lực lượng cho các cấp đội tuyển quốc gia.

Ngoài ra, bà Hannah cũng cho biết công ty Sports Toto vẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thể thao, nhưng nạn cá cược trực tuyến phi pháp đang làm giảm đáng kể nguồn thu cho nhà nước và thể thao Malaysia.