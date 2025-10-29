Bóng đá Malaysia lại dậy sóng

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - Datuk Noor Azman Rahman, bị bắt gặp xuất hiện cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Kuala Lumpur, trong thời gian bị đình chỉ công tác.

Hình ảnh gây tranh cãi của ông Noor Azman (phải) cạnh Chủ tịch FIFA.

Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận đặt câu hỏi ông Noor Azman có đang "vượt rào" và tiếp tục tham gia công việc liên quan đến FAM? Thậm chí nhiều người cho rằng liệu FAM có thật sự đình chỉ ông Noor Azman.

Giữa lúc FAM vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả vụ 7 cầu thủ nhập tịch, hình ảnh ông Noor Azman đứng cạnh Chủ tịch FIFA khiến uy tín bóng đá Malaysia tiếp tục bị đặt dưới lăng kính nghi ngờ.

Trước làn sóng phẫn nộ, FAM buộc phải ra thông báo chính thức. Liên đoàn khẳng định bức ảnh được chụp trong một buổi gặp gỡ riêng tư, không liên quan đến bất kỳ hoạt động chính thức nào của FAM hay FIFA.

"Noor Azman có mặt trong sự kiện với tư cách cá nhân, không đại diện cho FAM hay thực hiện nhiệm vụ công vụ nào", FAM nêu rõ. Liên đoàn cũng nhấn mạnh từ khi bị đình chỉ vào ngày 17/10, ông Noor Azman không tham gia bất kỳ cuộc họp hay chương trình nào của FAM.

Quyết định đình chỉ bắt nguồn từ vụ việc gây chấn động hồi tháng trước, khi Ủy ban Kỷ luật FIFA phát hiện FAM vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến việc làm giả giấy tờ xác nhận nguồn gốc cầu thủ nhập tịch.

Theo kết luận, 7 cầu thủ Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal sử dụng giấy khai sinh giả để hợp thức hóa tư cách nhập tịch nhằm khoác áo tuyển Malaysia.