Liên đoàn Bóng đá Malaysia tung 'át chủ bài' vụ bê bối nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thành lập ủy ban độc lập điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch, do cựu Chánh án Tun Raus Sharif đứng đầu

Ông Raus Sharif hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ vụ bê bối nhập tịch.

Động thái này được xem là bước đi quan trọng nhằm thực hiện cam kết minh bạch mà FAM đưa ra trước đó, sau hàng loạt chỉ trích về sai sót hành chính khiến liên đoàn chịu án phạt nặng từ FIFA. Theo tuyên bố, ủy ban sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập, không có sự can thiệp của bất kỳ quan chức FAM nào, để đảm bảo tính khách quan và công bằng tuyệt đối - như lời khẳng định của Phó Chủ tịch FAM Datuk S. Sivasundaram hôm 17/10.

Tun Raus, người từng giữ chức Chánh án Malaysia giai đoạn 2017-2018, được đánh giá cao về năng lực pháp lý và kinh nghiệm tư pháp. FAM tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ông, ủy ban sẽ tiến hành điều tra toàn diện, chuyên nghiệp, từ đó đưa ra kết luận chính xác và đáng tin cậy.

Vụ việc bắt nguồn từ sai sót trong khâu đăng ký cầu thủ: một nhân viên FAM bị cáo buộc tải lên các bản sao tài liệu từ người đại diện cầu thủ thay vì bản chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) cấp. Hậu quả là bảy cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị FIFA treo giò 12 tháng, trong khi FAM bị phạt gần 450.000 USD .

Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman, người trực tiếp phụ trách việc đăng ký, bị đình chỉ công tác trong khi chờ kết quả điều tra. Liên đoàn cũng gửi đơn kháng cáo chính thức lên FIFA, với quyết định cuối cùng dự kiến được công bố ngày 30/10.

Ủy ban do Tun Raus dẫn đầu sẽ sớm chọn thành viên, thu thập bằng chứng và công bố báo cáo cuối cùng. Đây được xem là nỗ lực nhằm khép lại một trong những bê bối hành chính nghiêm trọng nhất lịch sử bóng đá Malaysia, đồng thời khôi phục hình ảnh của FAM trước người hâm mộ và cộng đồng quốc tế.